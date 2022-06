Mostra “Luna Madre”

a palazzo Bisaccioni

L'ESPOSIZIONE dell'artista jesina Lorena Pinciaroli, a cura di David Miliozzi, verrà inaugurata giovedì alle 18,30

27 Giugno 2022 - Ore 10:21 - caricamento letture

Giovedì 30 giugno alle 18,30 l’inaugurazione della mostra Luna Madre, personale dell’artista jesina Lorena Pinciaroli a cura di David Miliozzi, adiacente all’esposizione del maestro Luigi Ghirri nella splendida cornice di palazzo Bisaccioni a Jesi. Un dialogo ideale tra pittura e fotografia, tra luoghi e non luoghi. «Grazie alla fondazione cassa di risparmio di Jesi, che ancora una volta mostra la sua spiccata sensibilità culturale e la sua capacità di valorizzare le voci espressive del territorio – si legge in una nota -. L’arte diventa strumento di indagine di se stessi e del proprio tempo, punto di domanda sulle complessità e le contraddizioni della contemporaneità. Opere originarie e di grandissima qualità che accompagnano il fruitore nei non luoghi della propria identità». Le due mostre sono entrambe visitabili dal lunedì alla domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. Ingresso gratuito.

