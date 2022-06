“Val di Chienti Ridens”,

show di Gianluca Impastato

MACERATA - Questa sera lo spettacolo del comico nell'ambito della rassegna proposta dal centro commerciale

24 Giugno 2022 - Ore 09:51 - caricamento letture

Gianluca Impastato ospite questa sera al centro commerciale Val di Chienti per la rassegna di cabaret “Val di Chienti Ridens”. Il popolare comico porterà i suoi più famosi personaggi sul palco della kermesse, la serata si svolgerà all’anfiteatro esterno del centro commerciale e sarà ad ingresso gratuito. Aprirà la serata la cabarettista maceratese Laura Marcolini che scalderà il pubblico per poi passare il testimone a Gianluca Impastato. Per tutti coloro che si fermeranno a cena al ristorante del centro commerciale Altamarea nella sera dello spettacolo, sarà riservato un posto in prima fila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA