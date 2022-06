Scatta l’operazione “Mare Sicuro”,

Guardia costiera impegnata

nella sicurezza di bagnanti e diportisti

ESTATE - È iniziato il 18 giugno scorso e proseguirà fino al 18 settembre l'impegno dell’ufficio circondariale marittimo di Civitanova e della delegazione di spiaggia di Porto Recanati. Occhi puntati sulla sicurezza dei turisti, delle attività ludico-ricreative e del rispetto delle regole in mare

Operazione Mare Sicuro 2022. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova e la Delegazione di Spiaggia di Porto Recanati scendono in campo per garantire il sereno svolgimento delle attività balneari, turistiche e produttive.

Uomini e donne della Guardia Costiera sono impegnati dal 18 giugno scorso e proseguiranno fino al 18 settembre prossimo.

Il ruolo centrale svolto dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, diretto dal Tenente di Vascello Ylenia Ritucci, sarà quello di coordinare le emergenze in mare attraverso l’impiego dei dispositivi di soccorso dipendenti ed anche con l’ausilio di ogni altro mezzo delle altre istituzioni coinvolte.

L’obiettivo è quello di promuovere, incoraggiare e sostenere la “cultura del mare”, della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e, più in generale, il senso di responsabilità per la tutela dell’ecosistema e della biodiversità marina, con l’auspicio di trasmettere la “cultura dell’autocontrollo”. «Serve un maggiore senso di responsabilità – l’invito della Guardia costiera – e, quindi, sicurezza per vivere in modo sereno le proprie vacanze e per fruire altrettanto serenamente di ciò che offre l’ambiente che ci circonda». È per questo che l’impegno è anche rivolto alla sensibilizzazione di ogni singolo cittadino riguardo alla possibilità di segnalare in tempi rapidi attraverso il proprio smartphone e l’utilizzo dell’app #PlasticFreeGC la presenza in mare di specie marine che non si avvistano di solito (cetacei, tartarughe, squali) trasmettendone la localizzazione.

Attenzione anche alle attività ludico – ricreative e commerciali per tutelare bagnanti e diportisti. «Particolare riguardo – annuncia la Guardia costiera – sarà posto al rispetto, da parte dei diportisti, dei limiti di navigazione in prossimità della costa e alla salvaguardia delle zone di mare riservate alla balneazione, nonché alle distanze minime di sicurezza dai segnalamenti dei subacquei per assicurare la corretta fruizione delle spiagge e del mare del litorale di competenza, che si estende dalla foce del fiume Musone alla foce del fiume Chienti».

L’operazione Mare Sicuro sarà condotta – come di consueto – anche in sinergia con le amministrazioni comunali rivierasche nei molteplici ambiti di interazione tra le attività turistico – balneari, con particolare riguardo alla sicurezza delle spiagge di libera fruizione, intesa come implementazione dei presidi di sicurezza balneare e della cartellonistica contenente le avvertenze.

Sul tema della sicurezza in navigazione, saranno controllati le dotazioni di bordo e le certificazioni di sicurezza delle unità da diporto, ma anche la tutela dell’ambiente marino costiero da qualsiasi fonte di inquinamento.

In questo senso, prosegue anche quest’anno l’iniziativa del “Bollino blu”, parte integrante dell’operazione Mare Sicuro, che permetterà ai diportisti di vivere il mare con più tranquillità, evitando duplicazioni nei controlli in materia di sicurezza della navigazione. L’invito è anche quello di rammentare il numero unico 112 ed il numero Blu 1530 per le emergenze in mare, che prevede la canalizzazione delle chiamate di soccorso direttamente alla sala operativa della Guardia Costiera competente per zona.

