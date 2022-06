I cento anni di Liliana Grillo,

grande festa a Macerata

GLI AUGURI di amici e familiari

24 Giugno 2022

Festa a Macerata per i cento anni di Liliana Grillo, nata il 22 giugno del 1922 a San Severino ma cresciuta a Roma. Nella capitale ha lavorato per la segreteria dell’allora ministro dell’Interno Campilli. Si è sposata nel 1952 e per amore si è trasferita a Macerata. Intere generazioni di bambini, bambine, ragazzi e ragazze, sono passati per casa sua tra feste di compleanno, riunioni scout, merende e chiacchiere. Madre di quattro figlie, nonna di sei nipoti e sette pronipoti tutti riuniti intorno a lei per il compleanno. Liliana Grillio ha ricevuto anche la visita del sindaco, Sandro Parcaroli.

