Cbf Balducci scatenata,

ecco Silvia Fiori

VOLLEY - Il libero di 28 anni ha esperienza in serie A1 e ha disputato l'ultima stagione alla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

22 Giugno 2022 - Ore 14:38 - caricamento letture

Silvia Fiori vestirà la maglia della CBF Balducci HR Macerata nella prossima stagione. Per il libero di Merano, classe 1994, una carriera ricca di esperienze in A1, con le maglie di Riso Scotti Pavia, Imoco Volley Conegliano e la stagione appena trascorsa con la maglia della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Ha incontrato la CBF Balducci da avversaria nella stagione 2020-2021 con la maglia dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo. «Quando mi è arrivata l’offerta della Cbf Balducci non ho avuto dubbi – spiega Silvia Fiori – Macerata è una piazza ottima per lavorare bene, con la giusta determinazione e serenità. Sono le condizioni ideali e credo che questo clima sarà quello che ci permetterà di far bene. Sicuramente il salto di categoria porterà un’annata impegnativa ma questo non fa altro che rendere ancora più affascinante la sfida che ci aspetta.”

