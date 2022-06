Tamponamento in superstrada,

code e rallentamenti

L'INCIDENTE nei pressi dello svincolo di Corridonia in direzione monti

Tamponamento fra due auto in superstrada, code e rallentamenti per il tempo necessario alla rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto poco prima dell’uscita di Corridonia in direzione monti. Intorno alle 8,20 lo scontro fra i due veicoli con i soccorsi che sono immediatamente arrivati sul posto. Oltre ai vigili del fuoco, per la messa in sicurezza del luogo dell’accaduto, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza. Per gli occupanti dei veicoli non si è reso necessario il trasporto all’ospedale. Il traffico è tornato a scorrere regolarmente non appena conclusi i rilievi del caso, le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Civitanova.

