Scontro tra auto e mezzo pesante,

chilometri di coda in superstrada

CORRIDONIA - Una vettura è rimasta incastrata. Non ci sarebbero feriti. Chiusa una corsia, rallentamenti per chi va in direzione monti

21 Giugno 2022 - Ore 19:33 - caricamento letture

Auto incastrata sotto ad un mezzo pesante, incidente in superstrada e lunghe code in direzione monti. È successo intorno alle 18,30 di questo pomeriggio poco prima dello svincolo per Corridonia. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto, una vettura che andava in direzione monti si è scontrata con un tir, restando incastrata sotto al mezzo pesante. Non ci sarebbero stati feriti.

Sul posto è stato comunque chiesto l’intervento del 118. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti in superstrada. Con l’incidente, e per garantire soccorsi e rimozione dei mezzi che sono fermi sulla carreggiata, c’è stato un restringimento da due corsie a una corsia. Questo ha causato un rallentamento del traffico e ha portato al formarsi di lunghe code in direzione monti che auto incolonnate per circa 3 chilometri. Il traffico, alle 19,20, non è bloccato ma procede con lentezza.

