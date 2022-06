“Festa della musica” a Recanati,

le note risuonano in centro storico

CONCERTI e spettacoli da Corso Persiani fino al Chiostro di Sant'Agostino, questa sera dalle 22 nella libreria-caffè Passepartout per il concerto spettacolo “In un passato futuro prossimo al pessimo” di Pietro Moroni

21 Giugno 2022 - Ore 09:03 - caricamento letture

Molti gli spettacoli e i concerti, un pubblico euforico che ha riempito il centro storico cantando e ballando fino a mezzanotte, da Corso Persiani fino al Chiostro di Sant’Agostino.

«Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione di pubblico a questa nuova edizione della Festa della musica – ha dichiarato Rita Soccio, assessore alla cultura del Comune di Recanati – . Anche quest’anno sono stati molti gli eventi che hanno coinvolto soprattutto giovani talenti, nei diversi generi musicali e non sono mancate anche occasioni per mescolare la musica con altre arti. Il successo di questo evento è la capacità di mettere insieme tante realtà culturali del nostro territorio per il bene comune della nostra comunità».

Tutto esaurito al cortile di Palazzo Venieri, con quasi trenta musicisti della Civica Scuola di Musica Beniamino Gigli, che si sono alternati sul palco, per più di tre ore di programmazione. Doppia performance per i Nova, che alle 23.30 hanno suonato per un’altra ora per accontentare le tante persone rimaste che chiedevano il bis. Anche al chiostro di Sant’Agostino moltissimi i presenti per “Note di fotografia” a cura di Fotocineclub Recanati, con l’esibizione musicale del Cocobolo Trio. Il live dei Nine#0 che ha animato Piazzale Giordani, gremito di gente. Una location magica, quella di Piazzale Giordani da riqualificare e tenere in considerazione per proposte artistiche di ogni tipo.

Alessandro Pellegrini, in piazza Giacomo Leopardi, ha proposto un concerto intimo, ma allo stesso tempo intenso, con brani inediti del suo ultimo disco e canzoni di Gaber e Jannacci. Grande interesse ha suscitato anche il gazebo informativo della associazione Pian-ti-amo Recanati che in piazzale Gigli ha promosso la propria attività di piantumazione e parlato di green e futuro in modo propositivo. La seconda edizione della festa della musica è un evento organizzato dal Comune di Recanati in collaborazione con Whats Art associazione di promozione sociale. Ma la festa della musica continua: appuntamento a questa sera dalle 22 nella libreria-caffè Passepartout per il concerto spettacolo “In un passato futuro prossimo al pessimo” di Pietro Moroni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA