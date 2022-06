“L’arte di fare arte”,

via all’estate di Pollenza

GLI EVENTI in programma da questa settimana, in occasione della festa del patrono San Giovanni

20 Giugno 2022 - Ore 11:09 - caricamento letture

Prende il via l’edizione 2022 di “L’arte di fare arte”, il programma estivo di Pollenza. A partire da oggi, lunedì 20 giugno, dopo un lungo periodo di restrizioni dettateci dalla pandemia, il territorio pollentino ed in particolare il centro storico, tornano ad essere il fulcro della vita e delle relazioni sociali nella speranza di un graduale ritorno alla normalità, verso il recupero di una piena socialità.

Danno il via all’estate pollentina i festeggiamenti in occasione del patrono San Giovanni, dal 20 al 26 giugno, con una settimana ricca di eventi: lunedì 20 alle 21 in piazza della Libertà ci sarà il Pre-palio con intrattenimenti e giochi popolari aperti a tutti; giovedì 23 giugno alle alle 21 in Piazza ci sarà il concerto Jazz con il gruppo “Alessandra Doria Quartet”; venerdì 24 giugno, al termine della messa, alle 21 il tanto atteso Palio di San Giovanni, dove si sfideranno le contrade pollentine in avvincenti giochi della tradizione popolare locale. Sabato 25 giugno alle 21,15 lo spettacolo comico “Sono fatto lo virus”-Degrado Post Mezzadrile, per una serata in leggerezza ed allegria. La settimana si chiuderà in bellezza con il concerto della Banda comunale “G. Verdi” di domenica 26 giugno alle 18,30 in Piazza della Libertà e, a seguire, alle 21 la cena popolare al parco pubblico “Il Pincetto”, su prenotazione al n. 347.0090356.

Seguirà la tre giorni dell’1-2-3 luglio con la rassegna “Che Spettacolo Ragazzi!” tutta dedicata ai bambini e alle famiglie e all’insegna del divertimento: spettacoli sotto le stelle, animazioni, laboratori, stand gastronomici e tanto altro, il tutto a ingresso gratuito. L’estate pollentina si sposta nella frazione di Casette Verdini venerdì 8 e sabato 9 luglio: nello spazio verde in via Luciani la Pro Loco Casette organizza il festival “Music & Beer” con musica, gastronomia e…tanto divertimento! Domenica 10 luglio si torna a Pollenza con la Sfilata di moda sotto le stelle in Piazza della Libertà, alle 21 con la partecipazione delle attività commerciali del territorio, a cura della Pro Loco “Corporazione del Melograno”.

Martedì 12 luglio alle 21,30, sempre in Piazza, nell’ambito del Festival “San Severino Blues” Pollenza ospiterà uno dei maggiori talenti della chitarra Blues in Italia, Nick Becattini. Venerdì 15 e sabato 16 luglio, al parco pubblico “Il pincetto”, due serate dedicate al cinema: dalle 19,30 aperitivo e a seguire la proiezione, rispettivamente, della commedia romantica in pieno stile inglese “L’Erba di Grace” e l’intramontabile film d’animazione “Up”. Domenica 17 luglio l’Avis di Pollenza in festa con animazione per bambini a partire dalle 18 e “Sette in Condotta”, concerto di musica italiana in Piazza della Libertà.

Al chiostro Ss Antonio e Francesco diverse saranno le serate di intrattenimento culturale e storico: 22-23-24 luglio alle 21 “Pollenzionisti”, da un’idea di Simone Damiani e a cura della Soms, i pollentini presenteranno le loro collezioni: bellissime, preziose, originali, uniche. I giovedì del 7-14-21-28 luglio e 4 agosto “Pnventia-Pollentia” Il nome perduto: curiosità, storia e leggenda sulla nostra identità, da un’idea di Mauro Pignani. Nell’estate pollentina non mancano di certo le mostre: 23-24-25-26 giugno e 2-3 luglio, nella Sala Convegni all’interno della Sede Civica, sarà allestita la personale di pittura dell’artista pollentina Patrizia Poloni dal titolo “Il respiro dei ricordi”; dal 10 al 31 luglio, sempre nella Sala Convegni, sarà allestita la mostra in onore di Giuseppe Fammilume, dal titolo “La verità e l’immagine”, a cura della Pro Loco “Corporazione del Melograno”. Nei fine settimana dal 2 al 24 luglio sarà inoltre possibile visitare alcune delle bellezze storiche di Pollenza: il Museo Civico, il Museo della Vespa e il Teatro “Giuseppe Verdi” dalle 21 alle 23.

© RIPRODUZIONE RISERVATA