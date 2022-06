Suv impazzito in centro,

danni alle auto e inseguimento

CIVITANOVA - La costosa vettura è stata intercettata lungo la statale Adriatica, poco prima dell'ingresso della superstrada. Al volante c'era una donna russa (a bordo anche due suoi connazionali) risultata positiva all'etilometro: quasi 4 volte il limite consentito. Decisivo l'intervento di una guardia giurata

17 Giugno 2022

di Gianluca Ginella

Folle corsa per il centro di Civitanova a bordo di un costoso suv: danneggiate diverse auto, poi il veicolo è stato intercettato prima dell’ingresso della superstrada dopo un inseguimento. A bordo un uomo e due donne, russi. Alla guida era una delle donne, aveva un tasso di alcol nel sangue quadi 4 volte il limite di 0,5 grammi per litro: ritirata la patente.

L’allarme a Civitanova questo pomeriggio è scattato intorno alle 19 quando un suv Volvo bianco, con targa bulgara, è passato in corso Vittorio Emanuele ed è stato visto urtare auto in sosta (una di queste avrebbe riportato diversi danni). Un giovane, guardia giurata che in quel momento non era in servizio, quando ha visto quello che accadeva ha inseguito il Suv con la sua vettura. L’ha raggiunta lungo la statale Adriatica, all’altezza del bar Milan. È sceso e ha bussato sul vetro dell’auto. Chi era all’interno è ripartito, ha raggiunto un piazzale poco prima dell’ingresso della superstrada e si è diretto da un carrozziere. Lì gli occupanti del Suv hanno lasciato l’auto, che ha riportato diversi danni, per poi allontanarsi. Nel frattempo la guardia giurata ha chiamato la polizia.

Gli agenti del commissariato di Civitanova hanno rintracciato e fermato gli occupanti del suv per chiarire cosa fosse successo.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale (che procede con gli accertamenti) e la polizia stradale. Proprio gli agenti della Polstrada hanno sottoposto ad etilometro la donna che guidava il suv. È risultata avere un tasso di alcol nel sangue di 1,90 grammi per litro. La polizia locale di Civitanova ha ritirato la patente alla donna. L’auto, che non è di proprietà della conducente, non è stata sequestrata.

(Ultimo aggiornamento alle 21,55)

