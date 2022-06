Due incidenti nel giro di dieci minuti,

i feriti trasportati a Torrette

SOCCORSI - Il primo alle 12 in via Brodolini a Porto Recanati, il secondo poco dopo in via Nazario Sauro a Recanati. A riportare la peggio, in entrambi i casi, chi viaggiava in sella ad uno scooter

Due incidenti a dieci minuti di distanza l’uno dall’altro, sono avvenuti intorno alle 12. Il primo a Porto Recanati in via Giacomo Brodolini, il secondo in via Del Mare a Recanati. In entrambi i casi ad avere la peggio chi era in sella ad uno scooter: i conducenti sono stati trasportati a Torrette.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori dell’emergenza, nel primo caso chi era alla guida del mezzo a due ruote è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ancona, proprio perché, nel frattempo, l’elicottero era in volo per raggiungere Recanati.

In via Del Mare l’incidente ha visto coinvolto un 17enne che si trovava in sella ad un motociclo. Coinvolti tre veicoli, un furgone, un’auto e appunto il motociclo. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale di Recanati. Il 17enne è stato soccorso dal 118. Il personale dopo aver prestato le prime cure del caso ha poi richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il minorenne è stato trasportato a Torrette. Il giovane non è in pericolo di vita. La polizia locale ha sequestrato i mezzi coinvolti nell’incidente.

