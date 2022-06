Tamponamento, un ferito.

Chilometri di coda in superstrada.

Traffico bloccato in direzione monti

L'INCIDENTE fra Morrovalle e Corridonia, una persona trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata

Incidente in superstrada, chilometri di coda: un ferito trasportato al pronto soccorso. Un tamponamento fra un mezzo pesante e un’auto avvenuto intorno alle 10,45 in direzione monti, tra gli svincoli di Morrovalle e Corridonia, ha portato a rallentamenti al traffico e lunghissime code, con la circolazione bloccata. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco, per la messa in sicurezza del luogo dell’incidente, e alla la polizia stradale, per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno trasportato il conducente della vettura con l’ambulanza in codice giallo all’ospedale di Macerata.

