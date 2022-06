Montefano, Nico Mariani

prende il posto di mister Menghini

ECCELLENZA - La scelta della società è ricaduta sull’ex tecnico del Marina, classe ’78: «Specializzato nel lavoro e nella crescita dei giovani, confidiamo nelle sue doti umane e tecniche per raggiungere insieme nuovi orizzonti e quante più soddisfazioni possibili»

14 Giugno 2022 - Ore 11:27 - caricamento letture

Il Montefano ha il suo nuovo allenatore. Sarà Nico Mariani a guidare la formazione viola nella prossima stagione di Eccellenza. La scelta della società è ricaduta sull’ex tecnico del Marina, che prende il posto di Paolo Menghini. Sarà ufficialmente messo nero su bianco solo dal primo uglio, ma il giovane tecnico classe ’78 ha accettato la proposta e il progetto del Montefano, che presenta il mister. «Estremamente preparato e meticoloso nel lavoro e nei dettagli, Mariani è reduce dagli ottimi anni al Marina. Con i biancoazzurri di Montemarciano ha iniziato come vice per poi diventare primo allenatore dalla stagione 2019/2020 fino a quella appena conclusa, raggiungendo importanti risultati. Nono posto momentaneo prima dell’interruzione per Covid al primo anno e, dopo un 2021 caratterizzato dal mini-campionato, nel 2021/22 ha ottenuto un’altra salvezza col Marina finendo a due punti dallo stesso Montefano – prosegue la nota -. La carriera di mister Mariani parte da lontano. Muove le sue prime esperienze in panchina in Seconda Categoria con il Senigallia Calcio, il Marotta e l’Avis Arcevia con la quale ottiene la promozione in Prima categoria. Nello stesso campionato ha guidato il Sassoferrato Genga nel 2014/15 raggiungendo il settimo posto. Un percorso in crescendo che ha portato l’allenatore ad essere uno dei più preparati della categoria. Specializzato nel lavoro e nella crescita dei giovani, ora è pronto nella sua nuova avventura al Montefano nel massimo campionato regionale – conclude la nota -. La società dà il più caloroso benvenuto a Nico Mariani nella realtà viola, confidando nelle sue doti umane e tecniche per raggiungere insieme nuovi orizzonti e quante più soddisfazioni possibili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA