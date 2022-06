Sequestro della moglie,

MATELICA - L'avvocato di Andryi Tabaka, il 53enne arrestato ieri dopo aver chiuso in casa la donna, che per uscire è caduta dopo essersi calata da una finestra, oggi ha incontrato il suo assistito (ai domiciliari). «Lo conosco da tanti anni, di certo non aveva intenzione di fare niente di male contro la consorte. E' stata, come si dice, una serie di eventi sfortunati»

«Ieri il mio assistito non era in condizioni di parlare, era preoccupato per la moglie. Adesso è più tranquillo perché sa che non è in pericolo, sono stato a trovarlo e ritengo che ci siano molti aspetti da chiarire di questa vicenda, è stata, come si dice, una serie sfortunata di eventi, lo conosco da tanti anni e sicuramente non aveva volontà di fare niente contro la moglie», così l’avvocato Fabio Barboni, legale di Andryi Tabaka, il 53enne arrestato ieri a Matelica dai carabinieri per sequestro di persona. L’uomo ieri pomeriggio aveva chiuso la porta di casa (vive in vicolo Cafasso) e spezzato la chiave per non fare uscire la moglie, secondo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Camerino. In realtà, spiega l’avvocato «la moglie non vive in quella casa, sono separati di fatto. Era andata a portargli il pranzo. In questo periodo lui non lavora, è in malattia (l’uomo da 13 anni lavora in una ditta di Matelica, ndr)» continua l’avvocato Barboni.

La donna ucraina, che ha 53 anni e fa la badante. Ieri per uscire di casa, visto che il marito aveva chiuso la porta è passata dalla finestra del bagno e da quella si è calata lungo il tubo di una grondaia. Però è caduta a terra e ha riportato una frattura della tibia. Il 118, giunto sul posto, ha deciso per il trasporto all’ospedale di Torrette della donna, che non è in pericolo di vita. La convalida dell’arresto di Tabaka dovrebbe essere mercoledì mattina.

