Precipita dalla finestra di casa,

grave una 50enne

MATELICA - La donna è stata trovata sul selciato da alcuni vicini, da chiarire la dinamica di quanto accaduto. E' stata trasferita a Torrette in eliambulanza

12 Giugno 2022 - Ore 18:48 - caricamento letture

Un volo dal secondo piano di vicolo Cafasso a Matelica: una donna di 50 anni è precipitata dalla finestra della sua abitazione. A trovarla sul selciato, in una delle vie laterali a corso Vittorio Emanuele sono stati alcuni vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 vista la situazione hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha portato la donna a Torrette di Ancona. Le condizioni della donna sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’esatta dinamica di quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Camerino. Poco chiari, infatti, i contorni della vicenda. Sembra che la donna abbia tentato di uscire di casa passando da una finestra, forse per una lite col marito, anche se al momento si tratta solo di un’ipotesi tutta da confermare. Però poi sarebbe scivolata e caduta sulla strada sottostante.

(aggiornamento delle 21,10)

