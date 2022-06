I cento anni di Vincenzo Minnucci

AUGURI - Nato a Penna San Giovanni, ha studiato all'istituto professionale di Fermo e si è specializzato nella riparazione degli orologi, in modo particolare da torre, portando ancora avanti il suo lavoro

13 Giugno 2022 - Ore 09:33 - caricamento letture

Festeggia oggi il secondo di vita Vincenzo Minnucci, nato a Penna San Giovanni il 13 giugno del 1922. Ha seguito le orme dello zio, orologiaio e orefice, e ha studiato all’istituto professionale di Fermo: si è specializzato nella riparazione degli orologi, in modo particolare gli orologi da torre e porta ancora avanti il suo lavoro. Una passione lunga una vita, nel giorno dei suoi 100 anni, festeggiati a Fondi in provincia di Latina dove risiede, gli auguri dei familiari per il traguardo raggiunto.

