Scoppia incendio in collina,

lambite alcune proprietà

Lanci d’acqua con l’elicottero (Video)

TOLENTINO - Il rogo si è sviluppato nella zona sopra al lago Delle Grazie intorno alle 13,30. A dare l'allarme un passante. Intorno alle 16 la situazione era sotto controllo

13 Giugno 2022 - Ore 14:18

Rogo sul versante di una collina che sorge sopra il lago Delle Grazie, a Tolentino (contrada Pianciano). Le fiamme hanno lambito alcune proprietà, le case comunque sono salve. L’incendio si è sviluppato intorno alle 13,30 in una zona boschiva e poi è corso tra una radura e il bosco, in una zona dove qua e là spuntano alcune abitazioni.

Un uomo si è accorto del fumo in collina ed è andato a vedere e ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute diverse squadre per spegnere l’incendio e non dare tempo alle fiamme di propagarsi ulteriormente.

Oltre al personale da terra si è attivato l’elicottero dei vigili del fuoco, partito da Pescara. Il velivolo ha “pescato” acqua dal vicino lago per poi sorvolare la zona dell’incendio dove ha effettuato diversi lanci per stoppare il fuoco. Intorno alle 16 l’incendio era domato. I vigili del fuoco si sono poi occupati di bonificare la zona e di svolgere gli accertamenti necessari a comprendere il motivo per cui si sono sviluppate le fiamme.

