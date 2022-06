Scuola di via Aldo Moro:

ok al progetto esecutivo

RECANATI - Via libera della giunta all'adeguamento sismico, un intervento di oltre 192mila euro finanziato col Pnrr

Approvato dalla giunta il progetto esecutivo per l’intervento di adeguamento sismico delle scuole dell’Infanzia di via Aldo Moro finanziato dai contributi reperiti dal Comune di Recanati dal Pnrr.

«Con soddisfazione, come da cronoprogramma, abbiamo approvato nei tempi anche l’intervento di adeguamento sismico delle scuole dell’Infanzia di Via Aldo Moro – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – dopo l’approvazione dei progetti dei plessi scolastici di via Camerano di Montefiore e Pintura del Braccio con quest’ultimo atto di Giunta dedicato alle scuole di Via Aldo Moro possiamo far partire tutti i lavori nel periodo di chiusura estiva. Pronte anche le ditte edili per effettuare i lavori che si concluderanno entro la fine dell’estate per permettere ai bambini e alle bambine della nostra città di rientrare nelle loro scuole più sicure che mai».

L’intervento per adeguamento sismico della scuola dell’Infanzia di via Aldo Moro è stato approvato per la somma complessiva di 192.257,69 euro. Una somma completamente reperita dal Comune di Recanati grazie ai progetti presentati dagli uffici tecnici e accolti dallo Stato.

«Questa e la quarta ed ultima delibera relativa al miglioramento sismico delle scuole con l’utilizzo dei fondi nazionali. – ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Fiordomo– L’attività dei lavori pianificata nelle scuole prosegue puntuale da molti anni con opere di manutenzioni ordinarie e straordinarie grazie ai finanziamenti statali che riusciamo sempre a reperire. Un ringraziamento particolare va al nostro ufficio tecnico coordinato dal dirigente Maurizio Paduano che con grande impegno, serietà e professionalità consente all’ Amministrazione di portare a casa gli importati risultati».

