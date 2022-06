Morettini e Carlo Mongiello

Chiesanuova vince ma non basta

PROMOZIONE - I biancorossi di Migliorelli portano a casa l'intera posta in palio nell'ultima giornata ma chiudono il campionato al secondo posto, un punto in meno della Maceratese vincitrice. Ora il cammino prosegue tramite i playoff, dove affronteranno la vincente fra Monturano Campiglione e Civitanovese

di Leonardo Giorgi

Sono i rimpianti i veri protagonisti dell’ultima partita di campionato del Chiesanuova. Oggi, in casa contro Potenza Picena, i biancorossi vincono 2-1 con i gol di Morettini e Carlo Mongiello (gli ospiti accorciano con il rigore trasformato da Dutto). Ma importa poco.

Dopo aver dominato il girone B di Promozione per tutto l’anno, gli uomini di Migliorelli si devono accontentare del secondo posto, visto che la Maceratese ha battuto il Monturano Campiglione in trasferta, vincendo il campionato (leggi l’articolo). Il secondo posto quindi, un risultato per cui, a inizio anno, magari molti tifosi del Chiesanuova avrebbero messo la firma, ma che oggi suona come una sconfitta che ha del clamoroso. Classifica alla mano, l’incontro decisivo è stato quello contro la Maceratese, dove i neo-campioni hanno espugnato il Sandro Ultimi grazie al rigore realizzato da Dieme, accelerando per il sorpasso che si è concretizzato la scorsa settimana. La Chiesanuova rimane dietro di un unico, pesantissimo, punto. La battaglia per l’Eccellenza, tuttavia, non è finita. Se c’è una cosa che la bellissima cavalcata del Chiesanuova ha insegnato è che questa squadra sa benissimo come sorprendere e ribaltare le aspettative. I biancorossi aspettano intanto di conoscere l’identità dei primi avversari dei playoff. La stagione della squadra rivelazione di questo campionato è ancora lunga.

La cronaca – Al nono minuto, su bel lancio di Morettini, Carlo Mongiello tutto solo davanti la porta spara sul portiere, che blocca facilmente. Tanoni a porta vuota tira a botta sicura al minuto 42, ma trova il salvataggio miracoloso sulla linea di Dutto. Due minuti dopo Giachetta devia la traiettoria velenosa del capitano biancorosso. Squillo di Telloni allo scadere del primo tempo, para senza problemi Pedol. Nella ripresa si alzano i ritmi. Morettini sblocca la partita al 50esimo con un bel tiro su bella infilata di Bonifazi, a pochi metri dall’incolpevole Giachetta. Raddoppio di capitan Carlo Mongiello al minuto 61: su assist dell’appena entrato Pasqui, salta l’estremo difensore e deposita in porta. Tre minuti dopo lo stesso Pasqui prova il sinistro a giro dal limite. Palla alta di poco sulla traversa. Un quarto d’ora prima del novantesimo, Dutto trasforma il calcio di rigore per un fallo di Pasqui in area. Il risultato si fissa sul 2-1 per i ragazzi di Migliorelli, medaglia d’argento del girone.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Pedol 6, Rapaccini 6 (55’ Rango 6), Iommi 6.5, Tanoni 6.5 (80’ Forconi sv), Ortolani 6, Monteneri 6.5, Mongiello A. 6 (46’ Paniconi 6), Morettini 7, Bonifazi 7 (61’ Cesaretti 6), Mongiello C. 7, Gonzalez 6 (61’ Pasqui 6). A disposizione: Fiorani, Rodriguez, Pasqui, Sacchi, Cesaretti, Francucci, Migliorelli. Allenatore: Migliorelli.

POTENZA PICENA: Giacchetta 6.5, Fini 5.5 (56’ Perfetto 6), Telloni 6, Pepi 6.5, Greco 6 (75’ Borioni 6), Dutto 7, Foglia 5.5 (90’ Costantini sv), Vecchione 6, Abbruzzo 6, Mancini 5.5, Nardacchione 5.5 (46’ Baldoncini 5.5). A disposizione: Natali, Fiorito, Giannini, Bassi. Allenatore: Santoni.

ARBITRO: Belli di Pesaro.

RETI: 50’ Morettini, 62’ C. Mongiello, 75’ Dutto (R).

