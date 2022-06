«Macerata è città europea dello sport

ma la Figc sceglie Tolentino e Matelica

per finali nazionali giovanili di calcio»

LA POLEMICA di Narciso Ricotta, il capogruppo del Partito Democratico ironizza dopo che la Federazione ha puntato sulle due città dell'entroterra e non sul capoluogo, nonostante il titolo di cui si fregia per il 2022

10 Giugno 2022

Dal 15 al 30 giugno prossimi, si svolgeranno le fasi finali dei campionati nazionali giovanili di calcio della Figc per la stagione 2021/2022 che saranno ospitate nelle Marche. I Comuni di Ancona (Palarossini), Ascoli (Stadio Cino e Lillo del Duca), Fermo (Stadio Bruno Recchioni), Matelica (Stadio Giovanni Paolo II), San Benedetto (Stadio Riviera delle Palme) e Tolentino (Stadio della Vittoria), metteranno a disposizione i loro impianti sportivi, che diventeranno così il palcoscenico della più importante manifestazione d’Italia di calcio giovanile, con ben 9 titoli nazionali in palio a livello professionistico e dilettantistico.

Tolentino il 24 giugno, alle 20, ospiterà la finale under 15 delle serie A e B, il 15 giugno alle 17 la semifinale dell’under 17 di serie C, il 22 giugno alle 19 la finale Under 16 di serie C mentre Matelica il 30 giugno alle 18 ospiterà la finale Under 18 Dilettanti e il 27 giugno alle 16.30 la finale Under 17 Dilettanti.

Balza all’occhio l’assenza di Macerata, “città europea 2022 dello sport”. Il particolare è stato colto dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale Narciso Ricotta che osserva: «Sembra che la Figc (Federazione Italiana Gioco Calcio) non abbia tenuto in grande considerazione il titolo di Macerata Città Europea dello Sport tanto sbandierato dall’Amministrazione Comunale. Questo non fa che confermare i dubbi sollevati da tanti sull’autorevolezza del riconoscimento rilasciato da un soggetto non istituzionale. Infatti, la Figc ha organizzato le fasi finali dei campionati del settore giovanile e scolastico 2021/2022 per la Regione Marche con partite che si svolgeranno ad Ancona, Ascoli, San Benedetto, Fermo, Tolentino e Matelica senza programmare nessun evento a Macerata. Insomma pare che le Istituzioni sportive non si siano accorte del fatto che Macerata è proprio quest’anno, Città Europea dello Sport. Ritengo che l’Amministrazione Comunale stia ostentando un blasone che il Mondo dello Sport istituzionale non pare riconoscere».

