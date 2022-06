Il passaggio pedonale

diventa parcheggio

MACERATA - La protesta dei residenti: «Chi porta un passeggino o è in carrozzina non passa più. Le auto non possono essere privilegiate rispetto alle persone»

Sparisce il paletto che lo delimita e il passaggio pedonale diventa parcheggio. Così persone in carrozzina e mamme con passeggino non sanno più dove passare.

Accade a Macerata, proprio davanti al cinema Italia. Fino a qualche mese fa un paletto impediva alle auto di parcheggiare in prossimità del Cinema. Questo consentiva di uscire dal loggiato liberamente e in sicurezza ai pedoni, ma soprattutto a chi ha altre necessità come appunto le mamme o coloro che si muovono in carrozzina o mezzi simili. «Poi il paletto si è rotto – lamentano dei residenti della zona – e non è stato sostituito. Così il passaggio è diventato a tutti gli effetti un parcheggio. Ormai trovare auto in sosta è la normalità. Non è possibile che i mezzi vengano privilegiati rispetto alle persone».

