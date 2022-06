Servizi di cittadinanza digitale,

a Montecassiano in arrivo

nuovi fondi del Pnrr

RISORSE - Consentiranno di creare uno sportello digitale per i privati che potranno espletare le proprie pratiche senza doversi recare agli Uffici comunali

9 Giugno 2022 - Ore 12:06 - caricamento letture

A seguito della partecipazione al bando del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, al Comune di Montecassiano sono stati assegnati dei fondi europei riservati ai servizi di cittadinanza digitale.

«I fondi ottenuti consentiranno di creare uno sportello digitale, accessibile dal web, per il privato cittadino che non avrà più la necessità di recarsi presso gli Uffici comunali per l’espletamento delle proprie pratiche. Si tratta di un importante risultato fortemente voluto dall’amministrazione comunale, la cui necessità è nata dalle difficoltà riscontrate nel periodo della pandemia di evadere le richieste “in presenza”, che va ad aggiungersi ad un radicale cambiamento dei rapporti tra cittadino ed istituzioni, orientati verso una amministrazione sempre più digitale», si legge in una nota del Comune. «Colgo l’occasione – ha precisato il sindaco Leonardo Catena – per ricordare che, nella stessa ottica e con gli stessi presupposti, dall’inizio del 2022, dal sito istituzionale www.comune.montecassiano.mc.it è possibile visualizzare le sedute del Consiglio comunale sia in diretta “streaming” che successivamente “on demand”. Un ringraziamento doveroso per questo risultato va al comandante della polizia locale Paolo Toso, alla vicecomandante Mery Evangelista e a tutto l’ufficio di polizia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA