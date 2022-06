Licei Varano di Camerino,

in 5 vanno in pensione

SCUOLA - Due docenti e tre membre del personale Ata hanno raggiunto il traguardo del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Gli auguri del dirigente scolastico Antonio Cappelli

L’anno scolastico è appena giunto al termine ed è tempo di saluti ai licei Costanza Varano di Camerino, dove cinque tra docenti e personale ata hanno raggiunto il meritato traguardo del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Oggi si sono ritrovati per un breve saluto da parte dei vertici scolastici coloro che tra qualche settimana, andranno a godersi una nuova fase della loro vita tutta da scoprire, dopo tanti anni dedicati al lavoro, condotto in modo impeccabile, con grande disponibilità umana, competenza e professionalità, come hanno ricordato i loro colleghi. Sono ai saluti finali le docenti Carla Minnozzi e Tiziana Fratini, tra il personale ata Marcella Fratini, Elda Ilari e Loretta Erasti. A tutti loro, l’intera comunità scolastica dei licei di Camerino, a partire dal dirigente scolastico Antonio Cappelli, ha voluto esprimere i migliori auguri per questo traguardo raggiunto dopo una lunga ed intensa carriera scolastica, per un futuro ricco di serenità e gioia per tutti.

