CIVITANOVA - Online sul sito www.gorealbid.it tante soluzioni immobiliari in complesso direzionale denominato "Condominio Nova" sito in via Marconi 25/27. Nella giornata di venerdì 24 giugno, dalle 11 alle 21, sarà possibile visitare liberamente le unità immobiliari

8 Giugno 2022 - Ore 10:04 - caricamento letture

Scegli la futura sede della tua attività a Civitanova con un click. Ampia gamma di locali commerciali e uffici in vendita a Civitanova nel Civita Commercial Area di Via Marconi 25/27, dietro la stazione e a un passo dal centro. Sono al momento online sul sito www.gorealbid.it tante soluzioni immobiliari in complesso direzionale denominato “Condominio Nova” sito in via Marconi 25/27 a Civitanova.

Le unità immobiliari, sviluppate sui due rami della palazzina di recente costruzione sono locali commerciali al piano terra e uffici al primo e secondo piano. Tutti strategicamente posti in adiacenza della stazione ferroviaria e a un passo da Corso Umberto I, nel cuore pulsante di Civitanova. Vendita diretta senza alcuna commissione. Tutte le unità disponibili sono oggetto di vendita diretta, senza quindi costi di commissione o intermediazione, e soprattutto senza oneri notarili. Su www.gorealbid.it potrai navigare le schede delle singole unità in vendita, accedere ai rilievi fotografici e alla documentazione tecnica dell’immobile (estratto di mappa, planimetria). Potrai richiedere informazioni usando l’apposito form o richiedere una visione con il nostro personale dell’ufficio vendite sempre presente sul posto. Alcune di queste splendide unità, molto varie nella metratura ed estremamente luminose, sono state in parte allestite proprio per mostrare al meglio il loro potenziale commerciale.

Vieni a visitarle venerdì 24 giugno all’Open House & Bar. Nella giornata di venerdì 24 giugno, dalle 11 alle 21, sarà possibile visitare liberamente le unità immobiliari accompagnati dal nostro personale che sarà a disposizione per maggiori informazioni e per gli approfondimenti necessari. Prenota la tua visita ai contatti che seguono, ti offriremo anche l’aperitivo:

