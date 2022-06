Poule salvezza Serie A,

Hotsand corsara a Nettuno

BASEBALL - I maceratesi ora preparano la difficile trasferta a Grosseto

7 Giugno 2022 - Ore 12:24 - caricamento letture

Due vittorie e qualche sofferenza nella trasferta dell’Hotsand Macerata a Nettuno contro l’Academy, seconda squadra delle città laziale. Difficoltà emerse soprattutto in gara 2, con Splendiani e compagni a dover rincorrere gli avversari, avanti con i punti siglati nella quarta e nella settima ripresa, prima del pareggio degli ospiti, giunto all’ottava frazione, grazie al gran triplo di Baro. E’ soltanto al primo extrainning che i maceratesi riescono a prevalere ed è ancora Baro ad aprire l’attacco, finalmente efficace ed autoritario, a segno con quattro marcature, che stroncano sul nascere le speranze del Nettuno: 6-3 il finale, ed uno score in battuta leggermente favorevole ai locali (8-6 il conto delle valide). La formazione del secondo incontro: esterni, Luciani, Garcia e Morresi; interni, Donnels, Giacomini, Baro e Lopez Nunez; ricevitore, Exposito; lanciatori, Lopez Guerra (7 riprese lanciate e 10 strike out) e Nacar (4 innings); battitore designato Ripani (Splendiani).

L’inizio era stato favorevole ai padroni di casa anche in gara1, vinta poi per 15-4 dalla Hotsand, in virtù di un poderoso recupero al 4-1 dei laziali, impreziosito da quattordici punti segnati negli ultimi quattro innings (11 a 7 il conto delle valide a favore dei maceratesi), con capitan Splendiani artefice della rimonta, protagonista di due su quattro in battuta e tre punti battuti a casa. In evidenza sul monte della Hotsand la prestazione di Ciarla (6,2 riprese e soltanto due valide concesse). I giocatori schierati nel primo match: esterni, Splendiani, Garcia e Luciani; interni, Donnels, Morresi, Baro e Giacomini; ricevitore, Exposito; lanciatori Ciarla e Turi; dh, Lopez Nunez.

Domenica prossima (ore 11,00 e 15,30) seconda trasferta consecutiva, con lo scontro diretto in programma con il Grosseto, a punteggio pieno proprio insieme all’Hotsand, nella poule salvezza della serie A. I maremmani costituiscono un avversario ostico, che ha acquisito un miglior stato di forma rispetto all’inizio del torneo, quando in entrambe le partite della regular season furono i maceratesi a prevalere. Impegno da affrontare dunque con la massima attenzione e concentrazione.

