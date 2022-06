Piccoli campioni all’Helvia Recina,

ecco la “Clementoni Cup”

MACERATA - Sabato 18 giugno l'evento dedicato alla categoria “Primi Calci” organizzato dall'Atletico Macerata e dalla Pgs Robur. Non solo calcio: tra una partita e l’altra i bambini saranno impegnati in giochi tecnici alternati a laboratori ludici e sociali su tematiche sensibili come la lotta al bullismo, l’integrazione di genere e l’educazione alimentare

Una giornata dedicata allo sport come momento di socializzazione e di confronto tecnico. L’Atletico Macerata e la Pgs Robur Macerata, in collaborazione con Clementoni S.p.A., il Sert di Macerata e con patrocinio del Comune di Macerata, presentano la “Clementoni Cup”, in programma sabato 18 giugno all’Helvia Recina di Macerata.

L’evento, riservato agli atleti della categoria “Primi Calci” (7, 8, 9 anni), si articolerà in due sessioni, una pomeridiana dalle 15 alle 19 e una serale dalle 20 alle 22, e prevede partite 5 contro 5 della durata di 10 minuti per tempo (2 tempi). Saranno organizzati gironi in modo che tutte le squadre si incontrino tra loro. Non sono previste classifiche ma solo premi di partecipazione per tutti i bambini iscritti.

Tra una partita e l’altra i bambini saranno impegnati in giochi tecnici alternati a laboratori ludici e laboratori sociali su tematiche sensibili come la lotta al bullismo, l’integrazione di genere e l’educazione alimentare.

Sarà inoltre presente un’area dove il pubblico potrà provare diverse attività tra cui il baseball, grazie a Angels Baseball, tennis, e arti marziali con Tfka. E ci sarà l’esibizione di due importanti realtà locali: la Virtus Pasqualetti e la Ginnastica Macerata.

«L’appuntamento promosso dall’Atletico Macerata e dalla Pgs Robur rappresenta un ulteriore tassello all’interno del ricchissimo panorama di eventi di Città Europea dello Sport 2022 – ha affermato Riccardo Sacchi, assessore allo Sport del Comune di Macerata -. Siamo orgogliosi di poter ospitare allo stadio Helvia Recina, il 18 giugno, i bambini di 6, 7 e 8 anni che svolgeranno attività sportive che avranno anche un risvolto ludico, relazionale e di socialità per ritrovarsi insieme nel segno dei valori di squadra e collaborazione».

Al termine delle partite, e della giornata, sono previste le premiazioni ufficiali e i saluti istituzionali degli ospiti presenti all’evento.

Per info: responsabile tecnico Nicholas Staffolani 3337647120, responsabile organizzazione Marco Romagnoli 3492903699

