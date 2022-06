Maurizio Spinaci

e Gabriella Torresi

campioni di folk show dance

MONTECOSARO - I due ballerini della Azzurra Dance hanno dedicato il loro successo a tutti coloro che hanno lottato contro il Covid

I maestri della scuola di ballo Azzurra Dance Maurizio Spinaci e Gabriella Torresi sono diventati campioni italiani professionisti nel folk show dance agli assoluti che si sono svolti nei giorni scorsi a Cinecittà World a Roma. Maurizio e Gabriella sono di Montecosaro e fanno coppia anche nella vita. Si sono esibiti in un ballo a tema Covid: «Vogliamo dedicare questa vittoria a tutte quelle persone che hanno lottato e a tutte quelle che purtroppo non c’è l’hanno fatta e soprattutto alla grande ripartenza. Il ballo ti permette veramente a fondo di scoprire il tuo io e ti insegna a prendere conoscenza delle tue insicurezze, delle tue emozioni che possono aiutarti nella vita di tutti i giorni. E per noi questa vittoria è una ulteriore conferma che la danza è la nostra vita»

