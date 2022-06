Giampaolo Medei riparte dalla Polonia,

è il nuovo coach dell’Asseco Resovia

VOLLEY - Nuova avventura per il tecnico di Treia che ha firmato un contratto annuale

7 Giugno 2022 - Ore 16:52 - caricamento letture

di Mauro Giustozzi

Dalla Turchia all’Italia per ripartire alla volta della Polonia. Questa la triangolazione che ha portato Giampaolo Medei a tornare alla guida di una squadra di volley stavolta nella massima serie polacca, la PlusLiga, l’Asseco Resovia.

Già nei mesi scorsi gli addetti ai lavori e le voci di mercato avevano indicato come sarebbe potuta ricominciare proprio dalla Polonia la carriera di Giampaolo Medei, allenatore di Treia che si è preso un anno ‘sabbatico’ dopo aver vinto uno storico titolo in Turchia nella scorsa stagione con lo Ziraat Bankasi Ankara. La notizia era rimbalzata anche dal Brasile, dove i media locali avevano pronosticato che Medei sarebbe stato il principale candidato per la panchina dell’Asseco Resovia, che non avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con l’argentino Marcelo Mendez (peraltro subentrato a stagione in corso ad Alberto Giuliani, altro allenatore di casa nostra il coach settempedano).

Una sorta di staffetta tutta maceratese tra Giuliani e Medei, intervallata dal breve interregno di Mendez, sulla panchina del sodalizio polacco che ha dimostrato in passato di avere un debole per gli allenatori italiani, una lunga tradizione di tecnici tricolori iniziata con Roberto Serniotti ed Emanuele Zanini per arrivare ad Alberto Giuliani ed ora Giampaolo Medei. Per l’ex allenatore della Lube Civitanova si tratta del primo incarico in Polonia dopo le esperienze in Francia e, appunto, in Turchia. Nello scorso anno il nome di Medei era stato accostato anche alla Med Store Macerata all’indomani dalla separazione da coach Di Pinto ma poi non se ne era fatto nulla. Il sito dell’Asseco Resovia ha annunciato con tanto di foto l’accordo con Giampaolo Medei dove avrà come assistente un altro ex Lube come Alfredo Martilotti e Alek Achrem. «Nella stagione 2022/23 Giampaolo Medei sarà il primo allenatore dell’Asseco Resovia. Il contratto con il 48enne italiano è stato firmato per una stagione. –inizia così la nota del club polacco che annuncia l’ingaggio del coach maceratese- L’inizio della carriera di Giampaolo Medei è stato con la Cucine Lube, dove ha allenato per diversi anni squadre giovanili, e dal 2001 è stato vice allenatore. In cinque anni, come secondo allenatore, ottiene molti importanti successi, tra cui il Campionato Italiano (2006), la Coppa Italia (2003), la Champions League (2002) e due Coppe Cev (2005, 2006). Negli anni successivi ha guidato, tra l’altro, italiana Top Volley Latina e le francesi Narbonne e Beauvais. Nella stagione 2016/17 ha lavorato al Tours, con cui ha vinto la coppa Cev. Nella stagione 2017/18 torna alla Cucine Lube Civitanova come capo allenatore. La stagione si è conclusa con cinque medaglie d’argento: il Mondiale per Club, la Champions League e la SuperLega, Coppa Italia e Supercoppa. Giampaolo Medei ha poi trascorso i due anni successivi in ​​Turchia, guidando lo Ziraat Bankası Ankara al primo campionato nazionale in assoluto del club. Benvenuto a Rzeszów». L’Asseco Resovia, che risultava nell’elenco delle partecipanti alla prossima Challenge Cup, ha deciso di rinunciare all’impegno internazionale. «Non prenderemo parte alla Challenge Cup. -ha dichiarato Piotr Maciąg, il presidente dell’Asseco Resovia- Abbiamo presentato domanda alla Federazione polacca per la promozione alla coppa Cev, ma non è andata a buon fine. Visto che ci sarà molto da giocare, abbiamo deciso di puntare solo su PlusLiga e Coppa di Polonia».

