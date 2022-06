A Macerata 3 giorni di scherma

con i campionati italiani paralimpici

Sacchi: «Un fiore all’occhiello»

CITTA' DELLO SPORT - Dal 10 al 12 giugno saranno assegnati 18 titoli nazionali: complessivamente sono 136 i partecipanti. Non ci sarà Bebe Vio per un infortunio. L'assessore comunale: «Un successo lo abbiamo colto prima ancora di iniziare, visto che le strutture ricettive di Macerata e dell’hinterland sono sold out da giorni». Il sindaco Parcaroli: «Una kermesse che si annuncia spettacolare, sono certo tanti maceratesi affolleranno il nostro palasport»

Mauro Giustozzi

Un evento che lega sport, inclusione, turismo ed una ribalta mediatica per Macerata e il suo territorio. E’ la nona edizione dei Campionati italiani paralimpici 2022 di scherma che si svolgeranno sulle pedane del palasport Banca Macerata Forum e che per la prima volta vengono organizzati nelle Marche. Dal 10 al 12 giugno tre giornate di gare in cui saranno assegnati 18 titoli nazionali, di cui 16 di scherma in carrozzina e due della specialità della spada per non vedenti: complessivamente sono 136 i partecipanti iscritti di cui 17 sono i non vedenti.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nell’Auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli, dell’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, Giovanni Torresi, vice presidente Coni Marche, Roberto Novelli, vice presidente Comitato Italiano Paralimpico Marche, Fabio Romagnoli, delegato Coni Macerata, Alberto Ancarani, vice presidente Federazione Italiana Scherma, Stefano Angelelli, presidente Federazione Italiana Scherma Marche, e Alberto Affede, presidente Macerata Scherma Asd insieme alla ex campionessa mondiale Carola Cicconetti.

«Quest’anno Macerata è Citta europea dello Sport – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli – ed onoriamo questo titolo attraverso una presenza numerosa e qualificata di atleti paralimpici che si contenderanno il titolo italiano in una kermesse che si annuncia spettacolare e che sono certo porterà tanti maceratesi ad affollare il nostro palasport.

Dal punto di vista sociale, sportivo, turistico questo appuntamento fa di Macerata una città che tiene molto allo sport, investe molto nella promozione sportiva e nel costante miglioramento delle infrastrutture sportive. Questo 2022, inoltre, ha visto primeggiare tante squadre della città e del territorio, come la Cbf Balducci promossa in A1 e la Lube che ha vinto lo scudetto, il Corridonia promosso in B nel volley, adesso aspettiamo anche il calcio facendo gli scongiuri, ma se la Maceratese vincerà il suo campionato avremo davvero fatto il botto perché tante soddisfazioni così insieme era molto tempo che non si vedevano. Questo titolo di essere Città Europea dello Sport sta portando anche fortuna ai nostri club. Tornando a questi campionati abbiamo già promosso questo evento alla Bit di Milano alcuni mesi fa insieme alla Federazione Italiana Scherma per valorizzare sempre più, e insieme, l’integrazione tra attività olimpica e paralimpica non solo a livello sportivo ma anche di vita».

La giornata inaugurale, venerdì 10 giugno, sarà riservata al fioretto, il sabato alla spada, chiusura domenica con la sciabola e le competizioni per non vedenti di spadisti e spadiste. Gare che si disputeranno dalle 9 fino alle 18 del pomeriggio con la partecipazione di tutti i più forti atleti del settore paralimpico, salvo la campionessa Bebe Vio bloccata da un infortunio che gli impedirà di gareggiare ma che con tutta probabilità la vedrà comunque essere presente da spettatrice al Banca Macerata Forum. Certa anche la presenza il sabato pomeriggio dell’ex schermitrice jesina Elisa Di Francisca. Ci sarà la diretta televisiva quotidiana su Rai Sport in una fascia pomeridiana di due ore e mezzo al giorno.

«Emozione, entusiasmo e determinazione sono le sensazioni che provo nel presentare questa competizione – ha ribadito l’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi -. I campionati assoluti di scherma paralimpica che si svolgeranno nel fine settimana sono il fiore all’occhiello delle manifestazioni contenute nell’anno di Città Europea dello Sport. Senza dimenticare gli assoluti di pararceri celebrati a gennaio e il campionato italiano di scacchi che ci sarà a settembre in collaborazione con Unimc. Saranno presenti in città gli atleti medagliati alle Olimpiadi di Tokyo, 136 gli iscritti e ci sarà di conseguenza un importante indotto turistico ed economico per la città visto che si stima un arrivo di almeno 300 persone tra accompagnatori, familiari, appassionati di scherma e auspichiamo un folto pubblico al palazzetto fatto anche di scuole e famiglie visto anche la gratuità dell’ingresso e la qualità del torneo. Un successo lo abbiamo colto prima ancora di iniziare, visto che le strutture ricettive di Macerata e dell’hinterland sono già sold out da giorni. Eventi di qualità ma anche di quantità per le presenze prodotte sono un toccasana per le strutture commerciali e ricettive del territorio».

I Campionati Italiani Paralimpici di Macerata 2022 diventano per questo l’evento che, anche attraverso le manifestazioni collaterali volute del Comitato organizzatore locale e dell’amministrazione comunale, rappresenterà una grande festa di sport che coinvolgerà l’intera comunità. «Gli assoluti paralimpici sono la gara che conclude la stagione della scherma italiana – afferma il consigliere della Federazione Italiana Scherma, referente del settore Paralimpico Alberto Ancarani- quest’anno le Marche hanno fatto la parte del leone in questa disciplina visto che le prove che hanno portato poi a questa finale di Macerata si sono svolte a Fermo, quella integrata ad Ancona e l’assegnazione dei titoli sarà in questa città. Questo conferma la forza organizzativa delle Marche nella scherma: si tratta delle nona edizione dell’evento, visto che si è iniziato nel 2013 e c’è stata l’interruzione nel 2020 causa pandemia. Ci sono le migliori premesse, insomma, per vivere il grande spettacolo dei Campionati Italiani di Macerata 2022, con in pedana i protagonisti di una stagione internazionale che, nelle prime due prove di Coppa del Mondo Paralimpica, svoltesi nelle scorse settimane a San Paolo in Brasile e a Chon Buru in Thailandia, hanno regalato ben 25 medaglie alla scherma azzurra».

Soddisfazione è stata espressa anche dagli altri partecipanti alla presentazione della manifestazione. «La Macerata Scherma si è particolarmente impegnata nell’ultimo triennio a sviluppare la conoscenza e la pratica schermistica nel territorio maceratese, riuscendo quasi a triplicare il numero di praticanti – ha ribadito il presidente Alberto Affede – . L’assegnazione dei Campionati Italiani Paralimpici rappresenta quindi un concreto riconoscimento del lavoro svolto e un attestato di stima da parte della Federazione e dell’amministrazione comunale». Roberto Novelli vice presidente del comitato paralimpico Marche ha ricordato come «la scherma, assieme a nuoto e basket siano gli sport che più di altri hanno capacità di terapia riabilitativa e soprattutto la scherma è in grado di restituire equilibrio all’atleta paralimpico» mentre il vice presidente regionale del Coni, Giovanni Torresi, ha concluso elogiando «un’amministrazione capace di passare dalle parole ai fatti sia nell’organizzare eventi come questo che anche nel reperire risorse per migliorare l’impiantistica sportiva. L’invito è di continuare ad essere Città Europea dello Sport anche negli anni futuri».

Nel dettaglio il calendario degli incontri:

venerdì 10 giugno:

Fioretto Maschile Cat. A, B – inizio ore 10

Fioretto Femminile Cat. A, B – inizio ore 10

Fioretto Maschile Cat. C – inizio ore 12

Fioretto Femminile Cat. C – inizio ore 12

sabato 11 giugno

Spada Femminile Cat. A, B – inizio ore 9

Spada Maschile Cat. C – inizio ore 9

Spada Maschile Cat. A, B – inizio ore 11

Spada Femminile Cat. C – inizio ore 11

domenica 12 giugno

Spada Maschile Non Vedenti – inizio ore 9

Spada Femminile Non Vedenti – inizio ore 13:30

Sciabola Maschile Cat. A, B – inizio ore 11

Sciabola Femminile Cat. A, B – inizio ore 14

