RECANATI - Le fiamme in contrada Duomo intorno alle 19 di questo pomeriggio. L'alta colonna di fumo si vedeva a chilometri di distanza. Da accertare le cause

6 Giugno 2022 - Ore 21:45 - caricamento letture

Incendio di due auto a Recanati questo pomeriggio. Intorno alle 19 si sono sviluppate fiamme in contrada Duomo, all’interno di una azienda agricola. Il rogo ha coinvolto due vetture che non erano utilizzate e in via di dismissione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere l’incendio. Le due auto sono andate distrutte. Restano da chiarire le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Recanati per gli accertamenti del caso.

