“Civitanova in 500”

EVENTO - Piazza XX Settembre oggi è stata gremita dalle storiche Fiat, per il nono raduno in città e terzo memorial “Pietro Quintabà”

5 Giugno 2022 - Ore 16:28 - caricamento letture

Civitanova invasa da una marea di Fiat 500. Stamattina piazza XX Settembre è stata gremita da tante auto storiche, per il nono raduno in città, terzo memorial “Pietro Quintabà”. La giornata è iniziata alle 8,30 con la colazione e le iscrizioni. Alle 11 è partito il giro turistico in centro e nei lungomare e alle 12.30 l’aperitivo e il pranzo al ristorante Merendero di Casette d’Ete. A seguire, premiazioni e saluti degli organizzatori dell’evento intitolato “Civitanova in 500”.

(foto di Federico De Marco)

