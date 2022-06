E’ morto l’imprenditore Claudio Paniccia,

storico fondatore della Ica

CIVITANOVA - Aveva 98 anni. Era stato lui ad avviare il percorso di internazionalizzazione dell'azienda. Il funerale domani alle 15,30 nella chiesa di Maria Ausiliatrice

4 Giugno 2022 - Ore 14:57 - caricamento letture

Imprenditore lungimirante e guida fondamentale per la Ica, azienda fondata a Civitanova nel 1971 con la moglie Maria Cesari. E’ morto ieri Claudio Paniccia, aveva 98 anni. A darne la notizia e piangerne la scomparsa, oltre al fratello Nicola, i figli Sandro, Fabio, Piero, Valeria e i nipoti tutti.

«In cinquant’anni di storia – si legge in un comunicato dell’azienda – la famiglia Paniccia è sempre stata presente a livello operativo all’interno dell’impresa civitanovese, garantendo così una continuità nella gestione, nel mantenimento e nel perseguimento delle filosofie aziendali, con una attenzione specifica e continua alla qualità e all’innovazione. L’affermazione di Ica a livello internazionale è frutto di un percorso partito proprio da Claudio Paniccia, sviluppato all’insegna della tecnologia, della conoscenza e della ricerca. Sua l’intuizione a metà degli anni Settanta di avviare il primo centro di Ricerca & Sviluppo, dove iniziarono a lavorare tecnici altamente specializzati per seguire le esigenze tecnologiche e produttive della clientela. È stata una guida fondamentale per la storia dell’azienda» dicono i figli.

Il feretro sarà esposto per l’ultimo saluto, domani (5 giugno, dalle 9), nella Sala Parkea dell’azienda, in via Maestri del Lavoro, nella zona industriale di Civitanova. Il funerale domani alle 15,30, nella chiesa di Maria Ausiliatrice.

