Hotsand sul velluto con i Falcons,

nel mirino c’è Nettuno

BASEBALL - Macerata inizia col piede giusto il cammino nella poule salvezza della serie A

3 Giugno 2022 - Ore 12:33 - caricamento letture

Dopo aver prevalso in entrambi gli incontri sui Falcons di Torre Pedrera (8-3 e 14-3 per manifesta superiorità al settimo inning), rispettando il pronostico contro i giovani avversari ed iniziando col piede giusto il cammino nella poule salvezza della serie A, l’Hotsand Macerata si appresta alla trasferta di Nettuno, in programma sabato prossimo alle ore 15,30 e 20,30.

La locale Academy non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile, visto il consistente divario già emerso tra le due formazioni già nel match disputato e vinto agevolmente dai maceratesi durante la prima fase della stagione. Lo score mostra tutta la superiorità dell’Hotsand sia al box di battuta, con una media di 319, a fronte di quella dei laziali, attestata a 233, sia sul monte di lancio, che registra 151 eliminazioni al piatto per i pitchers del presidente Andrea Graziani. Sul mound maceratese in gara 1 probabilmente non salirà Rodriguez, ancora alle prese con problemi fisici, sostituito dal giovane del vivaio Giovanni Turi, autore di una buona prestazione contro i riminesi e dal nettunese Ciarla, anch’egli particolarmente efficace nella partita di sabato scorso (undici strike out ed una sola valida concessa in cinque riprese).

Certo invece il rientro in squadra del forte esterno Garcia, assente sabato scorso. In attacco i maceratesi confidano nella buona vena di Donnels (fuoricampo da due punti contro Torre Pedrera), Lopez Nunez ed Alessandro Morresi, autori di tre valide su quattro turni in battuta, nel match precedente. Questa la formazione che affronterà i laziali: esterni, Estrada, Luciani, Garcia e Splendiani; interni, Donnels, Morresi, Baro e Lopez Nunez; ricevitori, Exposito e Giacomini; lanciatori Turi, Ciarla, Lopez Guerra, Torres e Nacar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA