Spettacoli allo Sferisterio,

ordinanza per la circolazione

MACERATA - Il comando della Polizia locale ha emesso un provvedimento per regolamentare la viabilità nella zona interessata, il 3 e 4 giugno

30 Maggio 2022 - Ore 16:21 - caricamento letture

In occasione degli spettacoli “Cenerentola – Opera Domani” in programma allo Sferisterio il 3 e 4 giugno il comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione nella zona interessata.

Il provvedimento prevede il «divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 19 fino al termine degli spettacoli, in piazza Sauro (sull’area di parcheggio in concessione all’Apm in prossimità di Porta Picena, eccetto veicoli di polizia, sull’area di parcheggio in concessione all’Apm compresa tra viale Trieste e corso Cairoli, eccetto veicoli di polizia, soccorso e veicoli a servizio delle persone diversamente abili che espongono lo speciale contrassegno e in viale Trieste, su ambo i lati del tratto compreso tra via Pannelli e piazza Sauro) e in tutta piazza Mazzini). Dalle 19.30 divieto di transito in viale Trieste, sul tratto compreso tra viale Don Bosco e piazza Sauro, con deviazione del traffico, per tutte le direzioni, in viale Don Bosco; divieto di transito in viale Diomede Pantaleoni, con sbarramenti in piazza Sauro e in viale Diomede Pantaleoni e deviazione del traffico verso via Maffeo Pantaleoni. Il traffico diretto in centro sarà deviato sul percorso via Maffeo Pantaleoni, borgo San Giuliano, viale Leopardi e Rampa Zara; divieto di transito in via Ricci eccetto residenti e veicoli a servizio delle persone diversamente abili che espongono lo speciale contrassegno; divieto di transito in via Don Minzoni, a scendere verso piazza Strambi, eccetto residenti e veicoli a servizio delle persone diversamente abili che espongono lo speciale contrassegno. Direzione obbligatoria a destra: verso viale Don Bosco (valido per i veicoli in circolazione in viale Trieste), verso via Maffeo Pantaleoni (per i veicoli in circolazione in piazza Sauro), verso borgo San Giuliano (per i veicoli in circolazione in via della Pace con direzione centro, eccetto veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e residenti), in via Maffeo Pantaleoni (valido per i veicoli che circolano con direzione centro, all’intersezione con la traversa omonima che conduce in borgo San Giuliano, eccetto veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e residenti (per i veicoli che da via San Michele si immettono in Borgo San Giuliano), verso via della Nana (per i veicoli che circolano in via Pannelli), in via Santa Maria della Porta, all’intersezione con via Basili (valido per i veicoli provenienti da quest’ultima via, eccetto residenti e veicoli a servizio delle persone diversamente abili che espongono lo speciale contrassegno). Direzione obbligatoria a sinistra: verso via Carducci valido per i veicoli che circolano in corso Cairoli con direzione piazza Sauro, eccetto veicoli che devono proseguire verso Montelupone, Potenza Picena (SP 101), quartiere Pace, quartiere San Giuliano e centro per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate verso via Carducci, valido per i veicoli che circolano in corso Cairoli con direzione piazza Sauro, eccetto veicoli che devono proseguire per Montelupone e Potenza Picena (SP 101). Direzione obbligatoria diritto in borgo San Giuliano a salire, in prossimità dell’intersezione con via Maffeo Pantaleoni. Dare precedenza in borgo San Giuliano, valido per i veicoli provenienti da via Pace a salire, in prossimità dell’intersezione con via Maffeo Pantaleoni, con temporaneo oscuramento del segnale di “fermarsi e dare precedenza” per i veicoli provenienti da quest’ultima via. Divieto di transito su Porta Picena (uscita da piazza Mazzini) con sbarramento mobile e deviazione del traffico veicolare (solo autovetture) in uscita da piazza Mazzini su via Crispi, via del Convitto, viale Trieste ad eccezione dei veicoli di larghezza superiore a 2 metri e/o altezza superiore a 2,50 metri (dimensioni massime per l’uscita da Porta Convitto). Sospensione temporanea della ztl in via Crispi e via del Convitto con disattivazione del controllo elettronico in uscita da Porta Convitto dalle 19 all’1. Interruzione del transito degli autobus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano dalle 19,45 sul tratto di viale Trieste compreso tra viale Don Bosco e piazza Sauro e dalle 19,45 su viale Diomede Pantaleoni. Gli autobus che circolano in corso Cairoli saranno deviati verso via Carducci ad eccezione quelli diretti verso la SP 101».

