Med Store Tunit,

si spegne il sogno Junior League:

Fano passa 3 a 2

VOLLEY - Al Banca Macerata Forum, stesso risultato dell’andata e doppio confronto che lascia l’amaro in bocca ai biancorossi, che si sono giocati la qualificazione fino all’ultimo, cedendo soltanto al quinto set in entrambe le gare

Stesso risultato dell’andata e doppio confronto che lascia l’amaro in bocca alla Med Store Tunit, che si è giocata la qualificazione fino all’ultimo, cedendo soltanto al quinto set in entrambe le gare contro Fano al Banca Macerata Forum. Si spegne dunque il sogno Junior League per i biancorossi, che si affidano a capitan Scita. Mentre gli ospiti che confermano una grande attenzione in difesa, trascinati in attacco da Chiapelli.

Le squadre rispondono colpo su colpo. La Med Store Tunit sempre avanti a partire dal primo set, ben giocato dai giovani biancorossi. Nel secondo la risposta di Fano, poi terzo set tiratissimo dove servono i vantaggi per riportare avanti la squadra di casa. Quarto set amaro, con i biancorossi capaci di recuperare dopo una brutta partenza ma nel finale ha la meglio Fano. Al tie-break la Med Store Tunit sfiora l’impresa recuperando lo svantaggio iniziale ma gli avversari riescono a chiudere il set e guadagnarsi l’accesso alle final eight.



La cronaca – Coach Caldarola sceglie Despaigne, Scita e Paolucci, al centro Facchi e Owusu, il palleggiatore Martusciello e il libero Ravellino. Per Fano Sorcinelli, Tito, Magnanelli, Carburi, Benocci, Chiapello, Gori. Partenza in favore di Fano che va avanti 3-5, poi Macerata si scuote, Ravellino salva in difesa, Scita colpisce in avanti, prima a muro, poi con due diagonali che fulminano gli avversari: 8-5 e primo time out per gli ospiti. Allungano i biancorossi ma Fano non demorde e accorcia, Facchi viene murato (10-8). Macerata risponde alzando il muro, gli ospiti non riescono a superarlo e tornano a -3, i ritmi si alzano e il pubblico applaude le due squadre. Non riesce a scappare la Med Store Tunit che tiene comunque il vantaggio (20-18). Fano insegue: serie in battuta positiva del capitano Scita e i biancorossi si prendono il set (25-19).

Macerata riparte da Paolucci, che trascina i suoi sul 4-4 dopo il vantaggio ottenuto da Fano. Inizio equilibrato. Guidano gli ospiti, difendono bene e colpiscono con un diagonale forte e preciso di Chiapello (7-6). Scita e Paolucci costruiscono il pareggio per Macerata, poi fase combattuta, qualche errore di troppo ambo i lati ma sono i biancorossi a sfruttarli meglio e andare avanti 16-14. Dura poco però il vantaggio, dopo il time out di coach Angeletti, Fano torna in campo con Galdenzi e si riporta avanti con il numero 46 subito efficace a muro (17-20). Si scuote la Med Store Tunit e riagguanta il nuovo pareggio con una grande reazione trascinata dagli ace di Paolucci (21-21). Fano risponde con la serie in battuta di Chiapello e si prende il secondo set.

Un lungo scambio tra le due squadre apre il terzo, chiuso in favore di Macerata. Nuova partenza giocata punto a punto. Difende l’impossibile Fano ma ancora è la Med Store Tunit a spuntarla: grande agonismo in campo, i ragazzi lottano su ogni pallone (6-6). Tornano avanti i biancorossi con Scita al servizio, alza il muro Macerata e sul 12-10 arriva la richiesta di time out per coach Angeletti. Fano reagisce e spezza il buon momento della Med Store Tunit, ritrova il pareggio e le squadre tornano a rispondere colpo su colpo (16-16). Facchi a muro trova il 20-20, Fano risponde ancora e va avanti 23-24 ma Paolucci con un muro-out rimanda tutto ai vantaggi. Ci pensa Scita a riportare in vantaggio Macerata (28-26).

Torna in campo aggressivo Fano, si gioca tutto in questo set: 0-3 e subito time out biancorosso. Med Store Tunit in difficoltà, gli ospiti giocano in scioltezza e scappano 2-9. Caldarola intanto prova a cambiare i suoi in cerca di una reazione: riescono ad accorciare i maceratesi, Despaigne colpisce sul contrattacco, poi qualche errore di Fano (8-10). Ci crede la Med Store Tunit, accompagnata dal Banca Macerata Forum: 11-13 grazie all’ace di Scita e continua l’inseguimento. Owusu colpisce sottorete (16-17). Risponde il diagonale di Chiapello ma i biancorossi sono tornati in partita: Ravellino e Gori salvano, è Macerata però a trovare il pareggio, ci pensa Scita che fulmina per due volte la difesa ospite (19-19). Fano torna avanti nonostante le proteste dei padroni di casa verso qualche decisione dell’arbitro. Non riesce il nuovo recupero della Med Store Tunit e la gara si decide al tie-break.

Torna deciso in campo Fano, Macerata va in difficoltà e gli ospiti scappano 4-8 al primo parziale. Arriva la reazione dei biancorossi che provano il recupero miracoloso. Scita firma il 6-9 e coach Angeletti chiama il time out per fermare il momento positivo ai maceratesi. Si avvicina Macerata ma Fano è bravo a sfruttare ogni errore dei biancorossi che si aggrappano a Scita. Non basta, la Med Store Tunit deve arrendersi ancora al tie-break, come all’andata. Ospiti che si prendono la partita e la qualificazione alla Junior League.

Il tabellino:

MED STORE TUNIT MACERATA 2 – VIGILAR FANO 3

PARZIALI: 25-19, 22-25, 28-26, 21-25, 10-15.

DURATA SET: 24’, 30’, 37’, 31’, 17’. Totale: 139’.

MED STORE TUNIT MACERATA: Giacomini 1, Martusciello 1, Ortenzi, Scita 21, Paolucci 15, Owusu 5, Cavagna 4, Despaigne 10, Facchi 6, Ravellino, Cardarelli. NE: Marconi, Cirilli, Gentilii. Allenatore: Caldarola.

VIGILAR FANO: Sorcinelli 12, Tito 12, Gori, Magnanelli 3, Carburi 7, Benocci 4, Chiapello 22, Galdenzi 11, Girolometti, Bernardi. NE: Rizzi, Spendolini. Allenatore: Angeletti.

ARBITRI: Totò e Marini.

