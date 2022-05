Centro Nuoto Macerata,

oltre 100 medaglie: è record

LA SQUADRA di Salvamento arriva ai Campionati Italiani di Riccione dopo aver conquistato il titolo regionale con ben 53 ori, 32 argento e 19 bronzi

Si avvicina l’importante appuntamento del Campionato Italiano di Salvamento Ocean e a Riccione il Centro Nuoto Macerata vi arriverà dopo aver dato spettacolo nelle precedenti gare di questa primavera.

Dopo due anni senza manifestazioni a causa dei problemi legati alla pandemia, la squadra biancorossa è tornata più forte di prima conquistando l’ennesimo titolo regionale nel settore che tradizionalmente rappresenta la specialità della casa. Questa volta però ha impressionato come non mai, finendo con il raccogliere addirittura oltre 100 medaglie nelle diverse categorie, 104 per la precisione, un totale incredibile.

Molte soddisfazioni sono arrivate dai piccoli della categoria Esordienti allenati da Mario Menghi, risultati di assoluto rilievo sono inoltre stati ottenuti dagli atleti più grandi allenati da Giacomo Marinozzi con la direzione tecnica di Franco Pallocchini.

A sancire il primo posto sul gradino più alto del podio per il CN Macerata hanno contribuito certamente le staffette, tutte sono infatti giunte prime al traguardo. Hanno aperto le danze gli Esordienti B nella 4x50mt ostacolo vincendo con Christian Girotti, Ernesto Pallotto, Roberto Natali e Niccolò Palucci; oro per le tre staffette “rosa” con le atlete Anastasia Angeloni, Maria Chiara Balestrini, Eva Benaia, Sara Guerrini, Sara Porfiri, Giorgia Scoccia e Silvia Smorlesi che si sono alternate nelle diverse specialità; il “triplete” maschile infine è stato fatto grazie ai seniores Lorenzo Menchi, Cesare Tasso e Riccardo Zaffrani Vitali, con gli inserimenti dei più giovani juniores Francesco Paperi e Alessandro Pianesi.

