Bandi per le imprese della moda,

ecco il webinar di Cna

L'INIZIATIVA per illustrare le opportunità disponibili, appuntamento domani alle 18,30

30 Maggio 2022 - Ore 13:05 - caricamento letture

Sono stati pubblicati da poco i due bandi della Regione Marche che vedono come principali beneficiarie le imprese del comparto moda. Riorientamento dei mercati, transizione ed export digitale sono gli interventi finanziabili con un fondo perduto fino al 70%. Per illustrare le opportunità disponibili le Cna di Macerata e Fermo organizzano un webinar gratuito per domani, martedì 31 maggio, con inizio alle 18,30. Interverranno Antonio Franceschini, responsabile Cna Federmoda Nazionale, Alessandro Migliore, responsabile Cna Federmoda Macerata e Fermo, Katia Badaloni, consulente export di Cna Tecno Quality, Paola Fava, Consulente esperta di finanziamenti agevolati del confidi regionale UniCo. Per ricevere il link di collegamento alla piattaforma zoom e interagire con gli esperti è necessario inviare una mail all’indirizzo: comunicazione@mc.cna.it

