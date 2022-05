Il comandante Doria in cattedra

su comunicazione e autorevolezza

nella gestione di un ufficio pubblico

MACERATA - Il dirigente della polizia locale sarà domani all'ateneo D'Annunzio di Chieti-Pescara per tenere un seminario

Il comandante della polizia locale del comune di Macerata Danilo Doria sale in cattedra in ateneo (il Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara) per un seminario magistrale sulla direzione di un ufficio pubblico partendo dalla capacità di comunicazione e autorevolezza del suo dirigente.

Appuntamento in programma domani nell’ateneo abruzzese, incontro voluto dalla docente Michela Cortini, presidente del corso in Scienze e Tecniche Psicologiche, referente del laboratorio di Business Psychology e docente del dottorato in Psicologia della citata Università. Un invito che conferma la professionalità del comandante del corpo di polizia locale maceratese Danilo Doria che, a pochi anni dalla nomina, ha saputo dare un volto e una riconoscibilità in città all’ufficio e agli uomini che guida. Polizia municipale tornata protagonista, capace di intervenire con sicurezza nei vari ambiti operativi, senza dimenticare la sicurezza, al punto di aver risolto brillantemente diverse indagini legate ad episodi di cronaca. Per tornare al seminario di domani alla D’Annunzio, il titolo è “La gestione degli uffici nell’ente locale. L’importanza dell’organizzazione, la comunicazione, l’autorevolezza e l’interdipendenza nel ruolo del Dirigente.

