I giovani dell’Academy Civitanovese

promossi per la prima volta in Seconda

PLAYOFF - I rossoblu hanno pareggiato 0 a 0 nel sintetico “Mornano” della città alta contro gli Amatori Appignano dopo i tempi supplementari e sono saliti di categoria grazie al miglior piazzamento nel girone E del campionato di Terza. Le parole del presidente Paolo Squadroni e la rosa dei calciatori

29 Maggio 2022 - Ore 18:54 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Il progetto giovani dell’Academy Civitanovese inizia a dare i suoi frutti anche in prima squadra. Nel sintetico “Mornano” della città alta, il team di mister Renato Marcotulli impatta 0 a 0 nella finale playoff contro gli Amatori Appignano dopo i tempi supplementari e grazie al miglior piazzamento in classifica sale per la prima volta in Seconda categoria.

Un classe 2003, un 2002, tre 2001, un 2000 e un ’99 recitava la formazione titolare del presidente Paolo Squadroni, deus ex machina della favola rossoblu. «Siamo partiti con l’obiettivo dei playoff, convinti di avere un buon mix di giocatori, fra giovani ed esperti – dichiara il numero uno -. Quest’anno, per competere ad alti livelli, abbiamo allestito una rosa di 26 giocatori. Si è creato un bel gruppo, l’amalgama giusta. La partita della svolta è stata quella di ritorno ad Appignano proprio contro gli Amatori. Abbiamo vinto 3 a 0, presentandoci in tredici giocatori. Poi abbiamo iniziato a crederci. Una volta arrivati ai playoff, ci sarebbe piaciuto anche vincerli e così è stato. C’è contentezza in tutto l’ambiente. Abbiamo raggiunto la promozione al terzo anno di prima squadra. Mentre il mister Marcotulli è alla prima esperienza fra i grandi, in precedenza allenava i nostri Esordienti – conclude il presidente Squadroni, con qualche numero -. Abbiamo chiuso la stagione con la seconda miglior difesa, dietro il Pievebovigliana. Proprio questo aspetto secondo me ci ha aiutato ad avere il miglior rendimento in trasferta: essere ben chiusi dietro e segnare in contropiede. Per la prossima stagione manterremo una squadra giovane per raggiungere la salvezza e fare un bel percorso».

L’Academy Civitanovese ha chiuso al terzo posto il girone E di Terza categoria, dietro la capolista Promos (di diritto in Seconda) e il Pievebovigliana (vincitore della Coppa Marche, che garantisce il salto di categoria). Nella semifinale playoff ha battuto la Lorese 2 a 1 ai supplementari. Al 120′, ieri, è arrivata anche la storica promozione dopo lo 0 a 0 contro gli Amatori Appignano. Nel girone C, si interrompe sul più bello l’avventura negli spareggi della Fabiani Matelica, caduta 5 a 0 nella finalissima in trasferta contro il Misa. Nel gruppo F il Monte San Martino resta seconda forza del campionato grazie alla manita rifilata all’Atletico Monte Urano, travolto da Palombi, Marconi, Fulvio Pompei (doppietta) e Mattia Recchioni.

La rosa. Portieri: Alessandro Zaccari, Alex Elisei, Christian Di Marco. Difensori: Davide Cellini, Lorenzo Colasante, Claudio Di Palma, El Hadji Ismal Fall, Ilir Lalaj, Alex Lorenzini, Federico Paolucci, Cristian Petrini, Riccardo Stizza. Centrocampisti: Paolo Bevilacqua, Lorenzo Ciampechini, Roberto Diomedi, Fabio Farina, Giorgio Gennari, Francesco Lazzarini, Pierpaolo Panichelli, Alessandro Scoponi, Giacomo Stoppo, Karan Singh, Teodor Tabarcea. Attaccanti: Marco Alessandrini, Samuele Cerquetella, Luciano Chierichetti, Gianluca Lazzarini, Alessandro Romagnoli, Emanuele Stacchietti.

