Bimbo di 2 anni investito,

interviene l’eliambulanza

MACERATA - L'incidente è avvenuto in in via Issy les Moulinaux, traversa di via Roma, intorno alle 14. Il piccolo portato al Salesi per accertamenti, non è in pericolo di vita

28 Maggio 2022 - Ore 15:15

Bambino di due anni investito a Macerata, soccorso con l’eliambulanza e trasportato all’ospedale di Salesi. Il piccolo dopo l’investimento era cosciente. E’ successo alle 14 circa in via Issy les Moulinaux, traversa di via Roma. Le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Il piccolo, straniero, è stato investito da un’auto che stava scendendo lungo la strada (c’è il senso unico di marcia) da via Roma.

Sul posto è intervenuto il 118 con automedica e ambulanza della Croce verde. Dopo i primi soccorsi sul posto, vista l’età del bambino, gli operatori dell’emergenza hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero ha raggiunto la piazzola di Macerata. Lì è arrivata l’ambulanza con a bordo il piccolo ferito che dopo essere stato sistemato sull’elicottero è stato portato al Salesi di Ancona per accertamenti. Il bambino non è in pericolo di vita.

Per i rilievi sono intervenuti sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata che si stanno occupando della ricostruzione di quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi.



(Ultimo aggiornamento alle 18)

(Foto di Fabio Falcioni)

