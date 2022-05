«Scuola elementare? Un bluff,

c’è solo la giraffa da 37mila euro»

POTENZA PICENA - Il Pd attacca la sindaca Noemi Tartabini: «Anziché servire le istituzioni, se ne serve. Non può autorizzare ciò che non è in suo possesso, ma non sa più come uscire da questo castello di bugie. Ad oggi non sono ancora terminate le procedure di chiusura del cantiere e non è stata completata la consegna della struttura nelle mani del Comune»

27 Maggio 2022 - Ore 20:26 - caricamento letture

Nuova scuola elementare di Porto Potenza, l’attacco del Pd: «E’ un bluff, sembra finita ma è ancora in carico alla ditta. L’hanno inaugurata senza fornitura elettrica e arredi. Poco è cambiato dal taglio del nastro del 9 aprile, solo l’arrivo della super giraffa da 37mila euro».

Il Pd attacca l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Noemi Tartabini sul mancato trasferimento degli alunni nel nuovo plesso. «Perché i locali della nuova scuola stanno ospitando vari eventi pubblici, mentre le classi dell’istituto Sanzio non vi sono mai potute andare? Forse non tutti sanno che, ad oggi, l’istituzione scolastica è ancora “ospite” e non può gestire o utilizzare il nuovo edificio. Perché questo? Per due motivi, entrambi tenuti ben nascosti dalla Giunta a genitori e cittadini: il primo è che addirittura non sono ancora terminate le procedure di chiusura del cantiere e non è stata completata la consegna della struttura nelle mani del Comune.

Ne consegue il secondo motivo, cioè che il Comune non può ancora consegnare l’edificio all’istituzione scolastica, proprio perché non lo ha ancora preso in carico – prosegue la nota del Pd -. E allora che senso ha aver mentito tutti questi mesi? Aver fatto annunci su annunci, sull’imminente trasloco delle classi? Che senso ha aver “giocato” sull’illusione che la scuola fosse terminata, che dipendesse tutto dalla dirigente scolastica, mentre di fatto non è così? Che senso ha ora far utilizzare i locali della scuola nuova per assemblee, presentazioni di libri e altro, quando di fatto alcuni allacci sono ancora da ultimare e mancano dei collaudi a livello impiantistico?». Il Pd continua dicendo che il sindaco fornisce date e autorizzazioni solo a voce «mai nulla di scritto e ufficiale: non può autorizzare ciò che non è in suo possesso, ma non sa più come uscire da questo castello di bugie, così cerca di farlo scaricando le responsabilità dei ritardi o dei problemi sugli altri – concludono i dem di Potenza Picena -. Un primo cittadino che utilizza la sua posizione per fare questi “giochetti” non solo nuoce all’istituzione scolastica, ma anche alla stessa istituzione comunale e soprattutto a cittadini e ragazzi».

