E’ Marco Mancini

il nuovo direttore Inps

MACERATA - Succede a Giuseppe Doldo

26 Maggio 2022 - Ore 17:05 - caricamento letture

E’ Marco Mancini, 51 anni, di Roma, il nuovo direttore provinciale dell’Inps. La nomina è arrivata nel mese di maggio. Mancini, che ricopriva già un ruolo di responsabilità nella direzione regionale dell’istituto, ha assunto la posizione ricoperta in precedenza da Giuseppe Doldo.

Dopo la laurea in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma, la specializzazione nella scuola superiore di pubblica amministrazione, il master in Management in Inghilterra, si è formato come dirigente pubblico e ha lavorato in enti prestigiosi, anche all’estero. Ora l’inizio di questa nuova esperienza nella città in cui vive da tempo.

