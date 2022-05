In 250 per lo “Scacco Ma7to”,

la festa biancorossa

di chi sente la “Lube nel Cuore”

CIVITANOVA - Al Madeira il club dei tifosi ha accolto società, staff e giocatori per celebrare il settimo tricolore. Al termine della serata fuochi d'artificio in riva al mare. LE FOTO

In oltre 250 per urlare “Scacco Matto”. Si sono ritrovati al Medeira, insieme ad una folta rappresentanza di giocatori, staff e società biancorossi per la festa organizzata dal club “Lube nel Cuore” e celebrare il settimo scudetto dei cucinieri.

I neo campioni d’Italia sono stati accolti dalle bandiere del club, con i Predators in rosso anche nella serata della gioia. Presenti Albino Massaccesi e il direttore generale Giuseppe Cormio, il preparatore Merazzi e il nutrizionista Marinelli, Gabi Garcia, Marchisio, Sottile, Diamantini, Zaytsev e Simon, che giocava in casa, i quali si sono cimentati contro i tifosi nell’esibizione del ritmo Predators con i tamburi.

Dopo i saluti di rito di Giuliana Grifantini, presidente del club, c’è stato il gioco della doppia domanda condotto da Marco Moscatelli che ha presentato la serata, trasmessa anche in diretta sui social della società e del club oltre che sul canale 98 di Arancia Tv. Una bottiglia di birra celebrativa con l’etichetta griffata Arancia Network – dall’idea di Sauro Santini che qualche anno fa, per celebrare lo scudetto, ha coniato il marchio Premiata Birreria Lube – è stata consegnata ai presenti e, per tutti, in ricordo una sacca come gadget con il logo dello “Scacco Ma7to”. I fuochi d’artificio in riva al mare sul taglio della torta hanno così concluso la serata e celebrato il terzo tricolore consecutivo della Lube.

(foto di Federico De Marco)

