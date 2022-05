Sport come opportunità trasversale

all’Educamp Coni: aperte le iscrizioni

MACERATA - Organizzato dalla Yfit, si svolgerà anche quest’anno nell'antistadio dell'Helvia Recina dal 6 giugno al 12 agosto ed è aperto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni

23 Maggio 2022 - Ore 12:05

Sono aperte le iscrizioni all’Educamp Coni Macerata 2022, che si svolgerà anche quest’anno nell’impianto sportivo in via dei Velini, nell’antistadio dell’Helvia Recina. «Per il secondo anno a Macerata, questo centro estivo conferma la sua formula vincente che continua ad arricchire l’offerta estiva per bambini e ragazzi», scrive la Yfit, organizzatrice dell’iniziativa. L’Educamp Coni Macerata si svolgerà dal 6 giugno al 12 agosto ed è aperto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Dal lunedì al venerdì, i partecipanti potranno restare dalle 7.30 alle 17 sia in modalità mezza giornata che giornata intera.

Il centro estivo ruota attorno allo sport «come opportunità trasversale, attorno alla quale ruotano le varie tipologie educative – aggiunge la Yfit -. Lo sport infatti è in grado di inglobare numerosi altri apprendimenti, come socializzazione, educazione alimentare, salute, inclusione. I ragazzi sono al centro del processo formativo e capiscono l’importanza delle relazioni. Apprendimento attraverso il fare ed educazione tra pari sono due capisaldi attorno a cui ruota lo spirito del camp».

Nell’arco della giornata sono previste lezioni, momenti ricreativi, di condivisione e riflessione sulle attività svolte. Si alterneranno attività ludiche e sportive, ci sarà tempo per la merenda e il pranzo, per chi si fermerà. Tante le attività proposte: calcio maschile e femminile, tiro con l’arco, tennis, scherma, judo, basket, pallavolo, drone camp, danza, skiroad, atletica e junior chef camp. Sono previste uscite in piscina e al mare.

Per quanto riguarda i costi, sono previste molte soluzioni. «L’iscrizione costa 25 euro. Ci sono poi sconti per fratelli e sorelle. Le quote settimanali: 60 euro mezza giornata (pranzo escluso), 90 euro mezza giornata (pranzo incluso uscita alle 14.30) e 100 euro giornata intera (con due merende più pranzo). Sconto del 10% per chi paga entro il 23 maggio e sconto del 10% anche per il/la secondo/a figlio/a – conclude la nota – La quota comprende l’assicurazione, il pranzo, le merende, i giochi d’acqua, lezioni di inglese, attività sportiva, il kit di abbigliamento sportivo, l’animazione, i laboratori, attestato di partecipazione, premi e medaglie per tutti».

Il link per le iscrizioni: https://yfit.it/centro-estivo-macerata/.

(Articolo promoredazionale)

