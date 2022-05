Ministro del turismo a San Ginesio:

il premio “Best tourism villages”

e i progetti per la ripresa

VISITA di Massimo Garavaglia prevista per venerdì 27 alle 11 all'auditorium Sant'Agostino. Spiegherà l’importanza del riconoscimento ottenuto e come lanciare progettualità strategiche

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, sarà a San Ginesio venerdì 27 maggio per parlare di proposte concrete legate al rilancio turistico del borgo maceratese così come aveva già preannunciato pubblicamente qualche tempo fa in occasione della Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano (leggi l’articolo).

«Ricordiamo che proprio grazie alla candidatura da parte del ministero del Turismo che San Ginesio fu insignito lo scorso dicembre del prestigioso riconoscimento di “Best Tourism Villages” da parte dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto) e unico Comune a rappresentare l’Italia nel mondo – si legge in una nota del Comune -. L’incontro, che si terrà alle 11 all’auditorium di Sant’Agostino, darà l’opportunità di spiegare l’importanza del riconoscimento ottenuto e di lanciare progettualità strategiche per la ripresa turistica ed economica di San Ginesio. Insieme al sindaco Giuliano Ciabocco e al ministro Massimo Garavaglia saranno presenti anche il Governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il vice presidente della Fondazione A. Merloni, Gian Mario Spacca, una realtà che da tempo è presente sul territorio con progetti innovativi in ambito sociale, turistico ed economico. Al termine dell’incontro presso l’aula magna dell’ex istituto magistrale si terrà l’inaugurazione dell’allestimento “Ritorno alla bellezza. Hoc Opus +” che ospiterà le opere pittoriche della Pieve Collegiata, resa inagibile dal sisma del 2016. L’evento rappresenta un secondo step del percorso espositivo “Hoc Opus – Ritorno alla Bellezza” inaugurato nel luglio 2020 e curato dall’architetto Matteo Sampaolesi».

