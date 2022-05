Va a zig zag lungo via Roma,

era uscito senza l’ossigeno

MACERATA . La polizia locale dopo la segnalazione di alcuni automobilisti ha fermato la vettura. Al volante un anziano, poi portato in ospedale per accertamenti

22 Maggio 2022 - Ore 11:18 - caricamento letture

Esce di casa, si infila in auto e parte facendo a zig zag lungo via Roma, a Macerata: gli automobilisti lanciano un sos alla polizia locale. E’ successo intorno alle 9,50 di questa matina. Al volante la pattuglia della Municipale ha trovato un uomo anziano, poi portato in ospedale, che era fuggito dalla sua abitazione senza portare con sé l’ossigeno di cui necessita. E proprio non avere con sé l’ossigeno ha fatto sì che i problemi di salute dell’anziano venissero a galla mentre era alla guida dell’auto. Così l’uomo, sugli 80 anni, ha iniziato a zigzagare lungo la trafficata via Roma e alcuni automobilisti hanno visto la scena e chiamato la polizia locale. Gli agenti, che erano in servizio in zona per il passaggio di due moto raduni, hanno immediatamente raggiunto via Roma dove l’anziano stava salendo verso il centro. Lo hanno fermato e hanno chiamato il 118. È stata anche contattata la famiglia. Per l’anziano è stato portato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

(Gian. Gin.)

