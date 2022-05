Montegiorgio beffa il Tolentino,

mercoledì ai playoff c’è la Samb

SERIE D - I cremisi perdono 2 a 1 nell'ultima giornata, vano il momentaneo pareggio di Zammarchi. Terzo posto finale e al Della Vittoria arrivano i rivieraschi per gli spareggi in vista Lega Pro

22 Maggio 2022 - Ore 18:15 - caricamento letture

Il Tolentino perde 2 – 1 a Montegiorgio e chiude al terzo posto un grande campionato nel girone F di Serie D, a quota 56 punti. Tre in meno del Trastevere. Al Tamburrini, il ko arriva proprio allo scadere, grazie ad un eurogol del neoentrato Perpepaj. Vano il momentaneo pareggio siglato pochi minuti dall’altro subentrato (cremisi) Zammarchi, che risponde al vantaggio locale firmato da Marchionni nel primo tempo su rigore. I ragazzi di Mosconi accedono ai playoff e mercoledì sfideranno la Sambenedettese al Della Vittoria.

La cronaca. Dopo una fase iniziale di studio, a metà frazione il primo tiro è del Tolentino: Mengani, da fuori, alto sopra al traversa. Al 28′ è il turno del Montegiorgio: cross di Marchionni e Albanesi calcia di prima intenzione, centralmente, blocca Marricchi. Poi ancora l’under Mengani al volo, la palla sorvola il montante. Al 38′ si rompe l’equilibrio: il rossoblu Marchionni, servito in profondità, salta Marricchi che lo atterra in area. I due si sfidano dal dischetto: il numero undici spiazza il portiere cremisi. Il Tolentino si affida al piazzato di Miccoli, che termina alto. Quindi è il turno di Strano, debole sugli sviluppi di un angolo. L’ultima occasione del primo tempo è capita sui piedi di Albanesi, che si libera della marcatura ma Marricchi devia in angolo. Il numero uno cremisi è attento anche sul seguente colpo di testa di Misin. In avvio di ripresa Strano allunga per Capezzani che non arriva sulla sfera. Mentre Zancocchia prova da fuori, palla out. Misin esplode un tiro dalla distanza a metà ripresa e sfiora il palo. Il Tolentino trova il pari al 38′ grazie a Zammarchi, che raccoglie palla in area, in posizione regolare, ed infila palla sotto la traversa. Allo scadere la beffa in casa cremisi: il neoentrato Perpepaj avanza e raggiunge il limite dell’area facendo partire un tiro imparabile. Finisce 2 a 1.

Il tabellino di Montegiorgio – Tolentino:

MONTEGIORGIO: Forconesi, Diouane, Montanaro (48′ s.t. Donzelli), Omiccioli, Perini (29′ s.t. Ficola), Bertolo, Misin (24′ s.t. Santoro), Zancocchia, Albanesi, Zerbo (37′ s.t. Perpepaj), Marchionni (17′ s.t. Ruci). A disp.: Traini, De Meio, Maranesi, Lombardelli. All.: Brini.

TOLENTINO: Marricchi, Salvatelli (34′ s.t. Di Biagio), Fofana, Bonacchi, Miccoli, Strano, Lattanzi (24′ s.t. Ceresani), Bartoli, Padovani (3′ s.t. Zammarchi), Mengani (5′ s.t. Moscati), Capezzani (24′ s.t. Conti). A disp.: Bucosse, Stefoni, Tartarelli, Tortelli. All.: Mosconi.

TERNA ARBITRALE: Marchioni di Rieti (Frunza di Novi Ligure – Mino di La Spezia)

RETI: 36′ p.t. Marchionni (rig.), 38′ s.t. Zammarchi, 45′ s.t. Perpepaj.

