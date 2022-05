International Motor Days,

ecco la “beach edition”:

lo spettacolo si sposta sulla spiaggia

SHOW - Presentata la settima edizione dell'evento, in programma dal primo al 3 luglio sulla spiaggia libera del lungomare sud. Sarà ad ingresso gratuito, grazie agli sponsor non ci sarà contributo del Comune. L'ideatore Danilo Zampaloni: «tanto divertimento, tanto mare, tanta Civitanova»

22 Maggio 2022 - Ore 18:40 - caricamento letture

Settima edizione del Motor Days, la prima sulla sabbia. Sarà ad ingresso gratuito. Ed inoltre, grazie agli sponsor, non c’è il contributo del Comune per l’evento che si svolgerà dal primo al 3 luglio sulla spiaggia libera del lungomare sud, dove sarà allestito il villaggio.

Queste le principali novità della manifestazione, presentata a La Croce del Sud dall’ideatore della manifestazione Danilo Zampaloni, assieme all’attuale primo cittadino e candidato sindaco Fabrizio Ciarapica e alla comandante della Guardia costiera di Civitanova, Ylenia Ritucci. «E’ un’idea nuova questa per il 2022, presa dall’America: abbiamo tirato fuori dal cassetto la beach edition, sulla spiaggia, e tutto completamente gratuito – racconta Zampaloni – . Avremo lo show delle moto d’acqua, il flyboard, il kite surf, tutti i tipi di fitness. Apriremo alle 6,30 con lo yoga e poi sino a tarda notta con dj set importanti e musica. Con noi ci sarà i meglio del motocross fresstyle, un’area bmx con pedane spettacolari e tour guidati off road e poi i motori come sempre protagonisti. I test drive con le auto, tra cui gli ultimi modelli della Jeep e dell’Alfa Romeo ma anche delle Harley Davidson – precisa l’ideatore degli International Motor Days-. La Guardia costiera, inoltre, promuoverà la sicurezza in mare con lezioni ed esercitazioni. Per risolvere problematiche di parcheggio, fisseremo corner con i monopattini per la città per garantire la mobilità e non creare, visto che ci aspettiamo tantissimo pubblico, disordini al traffico – conclude -. Insomma: tanto divertimento, tanto mare, tanta Civitanova».

© RIPRODUZIONE RISERVATA