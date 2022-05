Installatori di sistemi a cappotto,

terminato il corso di Confartigianato

EDILIZIA - Ecco le imprese che hanno partecipato

Continua ad essere grande l’attenzione degli edili verso i corsi di formazione promossi da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Ha riscosso infatti un ottimo consenso tra i partecipanti il 3° corso per installatori di sistemi a cappotto con esame di certificazione (norma uni 11716:2018), che si è concluso nei giorni scorsi alla Sds Color di Piediripa. Il corso è stato promosso dall’Associazione in collaborazione con Kerakoll, con l’ente certificatore Apave e con la cassa edile Cedam di Ancona.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati che sta ottenendo questo appuntamento, tanto che stiamo già organizzandone il successivo – le parole di Stefano Foresi, responsabile Edilizia Confartigianato Mc, Ap, Fm – I nostri associati sono sempre interessati a fare formazione e il nostro compito è quello di metterli di fronte a percorsi utili e ad un aggiornamento costante. Ringraziamo i nostri partner SDS Color, Kerakoll, Apave e Cedam Ancona».

Ecco la lista delle aziende che hanno partecipato: Air Logic Srl; Edilbuò Soc. Coop. Srl; Andrea Lombardozzi; Giacomo Bolletta; Luciani Costruzioni Srl; Giovanni Compagnucci e Figli Snc; Alberto Acero; Edilesse Sas di Oliviero Stronati; Csb di Chedly Bouzaiane, Immobiliare Arca Srl.

Nell’ambito della formazione nel settore edile, Confartigianato organizza anche il corso per aggiornamento ponteggi, rivolto ad artigiani titolari, soci e dipendenti purché abbiano già effettuato il corso base. Gli addetti al montaggio, uso, smontaggio e trasformazione dei ponteggi che hanno già ottenuto l’attestato di partecipazione al corso base (cosiddetto patentino), hanno infatti l’obbligo di effettuare un aggiornamento quadriennale. Al termine dell’incontro verranno approfonditi temi d’interesse per la categoria. Il primo appuntamento con il corso gratuito per tutti gli associati è previsto per il 9 giugno a Macerata (dalle 15.30 alle 19.30).

Per info: Stefano Foresi 0733 366449 – 320 0998252

s.foresi@confartigianatoimprese.org

