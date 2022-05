Frontignano, via alla stagione estiva

Bike park rinnovato

e tintarella in quota

PROMO - Francesco Cangiotti Ceo e Giacomo Zanchetti della Funivie Bolognolaski che gestisce Bolognola e Frontignano illustrano le tante opportunità per chi sceglierà di passare il fine settimana in montagna

Queste bellissime giornate di sole con clima gradevole in montagna sono la cornice ideale per un grande inizio della stagione estiva sul versante ussitano dei Sibillini. La nuova gestione della stazione turistica di Frontignano che dalla passa stagione invernale ha riaperto gli impianti di risalita sta puntando molto a destagionalizzare i servizi e a lanciare il comprensorio anche nel periodo estivo.

Francesco Cangiotti Ceo assieme a Giacomo Zanchetti della soc. Funivie Bolognolaski che gestisce Bolognola e Frontignano racconta: «Tutto il nostro team ha lavorato veramente tanto in queste ultime settimane per questo start della stagione estiva. Grazie anche ai nostri partner Chrono Bike e Stefano Marcheggiani, abbiamo manutentato tutti i trail del Bike Park, ma alcune piste sono state ridisegnate e sono state aggiunte nuove importanti strutture in legno. Il Bike Park sarà aperto tutti i fine settimana di maggio e giugno, mentre da metà luglio ai primi di settembre l’apertura sarà continuativa tutti i giorni. Ricordo che il Park è servito dalla seggiovia Saliere, una moderna e veloce quadriposto su cui con appositi ganci saranno caricate le biciclette e in soli 5-6 minuti è possibile dalla base del Park raggiungere gran parte delle piste».

Sabato e domenica in occasione dell’evento di apertura grazie alla collaborazione della Mercedes con la concessionaria Delta Motors verranno presentate in stazione quattro nuove autovetture ibride ed elettriche e sarà possibile effettuare un test drive.

Inoltre nei pressi del rifugio sarà aperta anche l’area Kinder Park con animazione per bambini nella giornata di domenica.

«La seggiovia è anche a servizio del rifugio Saliere Mountain Lounge – prosegue Cangiotti – che ha visto già dalla stagione invernale e ancor più nelle ultime settimane un totale restyling, con la realizzazione di Mountain Solarium, una bellissima terrazza panoramica che si affaccia verso l’Umbria e il Monte Bove, dove si potrà godere con la brezza di montagna della tintarella in quota. Da giugno aggiunge Cangiotti, sempre sul sdolarium sarà installata anche una vasca idromassaggio riscaldata che potrà essere utilizzata sia in estate sia durante la stagione invernale.

Cucina del territorio con uno show cooking per il pranzo, mentre sabato 21cena in quota con menù studiato ad hoc dai nostri chef e salita al tramonto in seggiovia.

Ricordiamo che sia ad Ussita sia alla partenza della seggiovia sono presenti noleggi, istruttori di bike e vengono organizzati tour guidati in e-bike.

Info apertura impianti www.frontignano360.it

(Articolo promoredazionale)

